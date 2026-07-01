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ponovno privukao pozornost

Novi hrvatski proizvod tek je stigao na police, a već je osvojio međunarodnu nagradu

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01. srp. 2026. 19:32
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Karla_Školjkice
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Proizvode tjesteninu za gotovo sve velike trgovačke lance u Hrvatskoj, a ove godine obilježavaju osam desetljeća poslovanja. Karlovački Žitoproizvod ponovno je privukao pozornost međunarodnih stručnjaka: KARLA školjkice osvojile su Superior Taste Award, međunarodno priznanje koje se dodjeljuje proizvodima s iznimnim ocjenama za okus i kvalitetu.

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Iako ime Žitoproizvod možda nije poznato svakom kupcu, proizvodi ove karlovačke tvrtke već se desetljećima nalaze na hrvatskim stolovima. Tvrtka danas proizvodi za gotovo sve velike trgovačke lance u Hrvatskoj, a razvoj privatnih robnih marki bio je jedan od poticaja za jačanje vlastitog brenda KARLA.

U godini kada obilježava 80 godina poslovanja, Žitoproizvod je proširio asortiman KARLA svježe tjestenine. Uz njoke, fuže, pljukance i šurlice, na prodajnim mjestima diljem Hrvatske dostupne su i nove vrste svježe punjene tjestenine: ravioli sa špinatom i ricottom, ravioli s plemenitim sirom, ravioli od heljde s tri sira i tortelini od pira s pršutom. U segmentu svježe nepunjene tjestenine novost su KARLA školjkice.

Karla_proizvodi
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Nagrada stigla nedugo nakon lansiranja

KARLA školjkice osvojile su Superior Taste Award nedugo nakon lansiranja. Priznanje dodjeljuje International Taste Institute iz Bruxellesa, a o dobitnicima odlučuje stručni žiri sastavljen od renomiranih chefova i sommeliera koji ocjenjuju proizvode bez informacija o proizvođaču ili brendu. Pri ocjenjivanju se vrednuju okus, tekstura, miris i cjelokupni gastronomski dojam.

Ovo nije prvi međunarodni uspjeh KARLA tjestenine. Superior Taste Award ranije su osvojili i KARLA fuži sa Zigante tartufima te KARLA pljukanci Okusi Orijenta.

Više od četiri milijuna eura ulaganja u pet godina

Razvoj vlastitog brenda pratila su i značajna ulaganja u proizvodnju. Tijekom posljednjih pet godina Žitoproizvod je u razvoj, modernizaciju i održavanje proizvodnje te poboljšanje uvjeta rada zaposlenika investirao više od četiri milijuna eura.

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Među najvažnijim projektima ističe se nova proizvodna linija svježe nepunjene tjestenine, kojom su proizvodni kapaciteti povećani četiri puta. U sklopu investicijskog ciklusa puštena je u rad i nova fotonaponska solarna elektrana, a ukupna vrijednost projekta premašila je milijun eura.

Projekt je realiziran u sklopu programa „Tranzicija poduzeća Žitoproizvod d.d. na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“, sufinanciranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026.

Investicije se nastavljaju

Uz ulaganja u proizvodnju, Žitoproizvod posljednjih godina provodi i projekte usmjerene na digitalizaciju poslovanja. Uvedeni su sustavi SAP i Power BI te EDI sustav za elektroničku razmjenu narudžbi s kupcima.

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Iz tvrtke poručuju kako se investicijski ciklus nastavlja kroz dodatna ulaganja u logistiku, automatizaciju i proizvodnu infrastrukturu. U pripremi su novi bunkeri brašna za pekaru, nova linija za pakiranje kruha, nova linija za pakiranje brašna te proširenje skladišnih kapaciteta.

Upravo su takva ulaganja temelj za daljnji razvoj proizvodnje i širenje asortimana. KARLA proizvodi, uključujući nove vrste punjene tjestenine i KARLA školjkice, dostupni su na prodajnim mjestima diljem Hrvatske.

Više o Žitoproizvodu saznajte na službenoj web stranici ili pogledajte video.

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karla žitoproizvod

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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