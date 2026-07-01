ponovno privukao pozornost
Novi hrvatski proizvod tek je stigao na police, a već je osvojio međunarodnu nagradu
Proizvode tjesteninu za gotovo sve velike trgovačke lance u Hrvatskoj, a ove godine obilježavaju osam desetljeća poslovanja. Karlovački Žitoproizvod ponovno je privukao pozornost međunarodnih stručnjaka: KARLA školjkice osvojile su Superior Taste Award, međunarodno priznanje koje se dodjeljuje proizvodima s iznimnim ocjenama za okus i kvalitetu.
Iako ime Žitoproizvod možda nije poznato svakom kupcu, proizvodi ove karlovačke tvrtke već se desetljećima nalaze na hrvatskim stolovima. Tvrtka danas proizvodi za gotovo sve velike trgovačke lance u Hrvatskoj, a razvoj privatnih robnih marki bio je jedan od poticaja za jačanje vlastitog brenda KARLA.
U godini kada obilježava 80 godina poslovanja, Žitoproizvod je proširio asortiman KARLA svježe tjestenine. Uz njoke, fuže, pljukance i šurlice, na prodajnim mjestima diljem Hrvatske dostupne su i nove vrste svježe punjene tjestenine: ravioli sa špinatom i ricottom, ravioli s plemenitim sirom, ravioli od heljde s tri sira i tortelini od pira s pršutom. U segmentu svježe nepunjene tjestenine novost su KARLA školjkice.
Nagrada stigla nedugo nakon lansiranja
KARLA školjkice osvojile su Superior Taste Award nedugo nakon lansiranja. Priznanje dodjeljuje International Taste Institute iz Bruxellesa, a o dobitnicima odlučuje stručni žiri sastavljen od renomiranih chefova i sommeliera koji ocjenjuju proizvode bez informacija o proizvođaču ili brendu. Pri ocjenjivanju se vrednuju okus, tekstura, miris i cjelokupni gastronomski dojam.
Ovo nije prvi međunarodni uspjeh KARLA tjestenine. Superior Taste Award ranije su osvojili i KARLA fuži sa Zigante tartufima te KARLA pljukanci Okusi Orijenta.
Više od četiri milijuna eura ulaganja u pet godina
Razvoj vlastitog brenda pratila su i značajna ulaganja u proizvodnju. Tijekom posljednjih pet godina Žitoproizvod je u razvoj, modernizaciju i održavanje proizvodnje te poboljšanje uvjeta rada zaposlenika investirao više od četiri milijuna eura.
Među najvažnijim projektima ističe se nova proizvodna linija svježe nepunjene tjestenine, kojom su proizvodni kapaciteti povećani četiri puta. U sklopu investicijskog ciklusa puštena je u rad i nova fotonaponska solarna elektrana, a ukupna vrijednost projekta premašila je milijun eura.
Projekt je realiziran u sklopu programa „Tranzicija poduzeća Žitoproizvod d.d. na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“, sufinanciranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026.
Investicije se nastavljaju
Uz ulaganja u proizvodnju, Žitoproizvod posljednjih godina provodi i projekte usmjerene na digitalizaciju poslovanja. Uvedeni su sustavi SAP i Power BI te EDI sustav za elektroničku razmjenu narudžbi s kupcima.
Iz tvrtke poručuju kako se investicijski ciklus nastavlja kroz dodatna ulaganja u logistiku, automatizaciju i proizvodnu infrastrukturu. U pripremi su novi bunkeri brašna za pekaru, nova linija za pakiranje kruha, nova linija za pakiranje brašna te proširenje skladišnih kapaciteta.
Upravo su takva ulaganja temelj za daljnji razvoj proizvodnje i širenje asortimana. KARLA proizvodi, uključujući nove vrste punjene tjestenine i KARLA školjkice, dostupni su na prodajnim mjestima diljem Hrvatske.
Više o Žitoproizvodu saznajte na službenoj web stranici ili pogledajte video.
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