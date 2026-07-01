Novi hrvatski proizvod tek je stigao na police, a već je osvojio međunarodnu nagradu

U godini kada obilježava 80 godina poslovanja, Žitoproizvod je proširio asortiman KARLA svježe tjestenine. Uz njoke, fuže, pljukance i šurlice, na prodajnim mjestima diljem Hrvatske dostupne su i nove vrste svježe punjene tjestenine: ravioli sa špinatom i ricottom, ravioli s plemenitim sirom, ravioli od heljde s tri sira i tortelini od pira s pršutom. U segmentu svježe nepunjene tjestenine novost su KARLA školjkice.