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Američki dužnosnik: Zelenski se u utorak sastaje s Trumpom u Bijeloj kući

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Hina
|
24. srp. 2026. 21:51
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Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy. (AP Photo/Vadim Ghirda)
AP/Vadim Ghirda

Američki predsjednik Donald Trump planira primiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskiog u Bijeloj kući u utorak, prema izvorima iz američke vlade.

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Dužnosnik američke vlade rekao je agenciji dpa u petak da je posjet planiran. Drugi detalji nisu poznati.

Zelenski je potvrdio predstojeći posjet SAD-u u izjavi, bez navođenja pojedinosti.

Američki napori za okončanje rata u Ukrajini nedavno su potisnuti u drugi plan zbog sukoba s Iranom.

U četvrtak su ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a, Sergej Lavrov i Marco Rubio, razgovarali o ratu koji Moskva vodi protiv Ukrajine na sastanku u Manili.

Rubio je nakon toga rekao novinarima da su potrebni novi prijedlozi i nove ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira u Ukrajini.

Ukazao je na teške ruske gubitke u posljednje vrijeme kao i na patnje ukrajinskog stanovništva. Rekao je da stoga obje strane imaju interes za okončanje rata koji traje od veljače 2022.

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Teme
amerika bijela kuća donald trump rat u ukrajini sad ukrajina volodimir zelenski

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