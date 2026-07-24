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Američki dužnosnik: Zelenski se u utorak sastaje s Trumpom u Bijeloj kući
Američki predsjednik Donald Trump planira primiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskiog u Bijeloj kući u utorak, prema izvorima iz američke vlade.
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Dužnosnik američke vlade rekao je agenciji dpa u petak da je posjet planiran. Drugi detalji nisu poznati.
Zelenski je potvrdio predstojeći posjet SAD-u u izjavi, bez navođenja pojedinosti.
Američki napori za okončanje rata u Ukrajini nedavno su potisnuti u drugi plan zbog sukoba s Iranom.
U četvrtak su ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a, Sergej Lavrov i Marco Rubio, razgovarali o ratu koji Moskva vodi protiv Ukrajine na sastanku u Manili.
Rubio je nakon toga rekao novinarima da su potrebni novi prijedlozi i nove ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira u Ukrajini.
Ukazao je na teške ruske gubitke u posljednje vrijeme kao i na patnje ukrajinskog stanovništva. Rekao je da stoga obje strane imaju interes za okončanje rata koji traje od veljače 2022.
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