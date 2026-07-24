Raste potražnja za nekretninama u gradovima oko Zagreba. "Jedan razlog je presudan"

"Iako je cijena glavni motiv u tako važnoj odluci da iz Zagreba odselite u drugi grad u okolici, ne treba zanemariti da ti gradovi postaju sve atraktivniji za život, posebno mladih obitelji. Donedavno su percipirani kao "spavaonice" što je daleko od prave slike. Između ostalog slično smo govorili i za Novi Zagreb koji danas svojim sadržajem bilo koje vrste spada u najatraktivnije dijelove grada Zagreba. Vjerujem kako će vrlo sličnim putem ići gradovi u okruženju Zagreba. Rastom ponude novogradnje doći će i do razvoja društvenih sadržaja koji u konačnici čine neku lokaciju boljom od druge", napominje.