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Karim Khan

Smijenjen glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda

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24. srp. 2026. 22:34
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Chief Prosecutor Karim Khan. (AP Photo/Peter Dejong, Pool, File)
AP Photo/Peter Dejong

Države članice Međunarodnog kaznenog suda (ICC) izglasale su smjenu glavnog tužitelja Karima Khana nakon što je neovisna istraga zaključila da je počinio ozbiljnu povredu službene dužnosti i neprimjereno postupao prema mlađoj zaposlenici Suda.

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Za njegovu smjenu glasale su 82 države članice.

Khan, koji je na čelu ICC-a bio od 2021. godine, suspendiran je prošlog mjeseca, a tijekom postupka uporno je odbacivao sve optužbe. Njegovi odvjetnici tvrde da je suspenzija nezakonita, nepravedna i da nije potkrijepljena dokazima, piše BBC.

Optužen za neprimjeren odnos i zlouporabu položaja

Prema nalazima nadzornog tijela ICC-a, Khan je imao neprimjeren seksualni odnos s mlađom zaposlenicom te je pokušao spriječiti da nastavi s prijavom protiv njega.

Prve optužbe pojavile su se u svibnju 2024., no tadašnja istraga obustavljena je nakon što je navodna žrtva odlučila ne sudjelovati u postupku. Kritičari su tvrdili da je slučaj loše vođen, što je narušilo povjerenje u mehanizme nadzora unutar Suda.

Nova prijava podnesena je u listopadu iste godine, nakon čega je slučaj preuzeo Ured za unutarnji nadzor Ujedinjenih naroda (OIOS). Višemjesečna istraga rezultirala je s više od 5000 stranica dokumentacije i iskaza svjedoka, a njezine je zaključke potom razmotrilo posebno tročlano sudsko vijeće.

Smjena u jeku političkih pritisaka

Khanova smjena dolazi u razdoblju snažnih političkih pritisaka na Međunarodni kazneni sud.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je sankcije Khanu nakon što je zatražio izdavanje uhidbenih naloga za izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta zbog navodnih ratnih zločina povezanih s ratom u Gazi.

Zbog američkih sankcija Khan nije mogao prisustvovati glasovanju o svojoj smjeni, koje je održano u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku, jer mu je zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države.

Budućnost Suda pod znakom pitanja

Slučaj je dodatno produbio podjele unutar ICC-a i otvorio pitanja o budućnosti jedinog stalnog međunarodnog suda nadležnog za procesuiranje ratnih zločina, genocida i zločina protiv čovječnosti.

Istodobno, američka administracija posljednjih mjeseci pojačava pritisak na Sud. Washington je ranije najavio kampanju usmjerenu na slabljenje rada ICC-a, uključujući sankcije, zabrane izdavanja viza i diplomatski pritisak na saveznike da napuste članstvo ili odbace njegovu nadležnost.

Sjedinjene Američke Države, Rusija i Izrael nisu članice Međunarodnog kaznenog suda. Ipak, ICC može voditi postupke protiv njihovih državljana ako su navodni zločini počinjeni na području država koje priznaju njegovu nadležnost.

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Teme
karim khan icc međunarodni kazneni sud

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