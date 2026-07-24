Karim Khan
Smijenjen glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda
Države članice Međunarodnog kaznenog suda (ICC) izglasale su smjenu glavnog tužitelja Karima Khana nakon što je neovisna istraga zaključila da je počinio ozbiljnu povredu službene dužnosti i neprimjereno postupao prema mlađoj zaposlenici Suda.
Oglas
Za njegovu smjenu glasale su 82 države članice.
Khan, koji je na čelu ICC-a bio od 2021. godine, suspendiran je prošlog mjeseca, a tijekom postupka uporno je odbacivao sve optužbe. Njegovi odvjetnici tvrde da je suspenzija nezakonita, nepravedna i da nije potkrijepljena dokazima, piše BBC.
Optužen za neprimjeren odnos i zlouporabu položaja
Prema nalazima nadzornog tijela ICC-a, Khan je imao neprimjeren seksualni odnos s mlađom zaposlenicom te je pokušao spriječiti da nastavi s prijavom protiv njega.
Prve optužbe pojavile su se u svibnju 2024., no tadašnja istraga obustavljena je nakon što je navodna žrtva odlučila ne sudjelovati u postupku. Kritičari su tvrdili da je slučaj loše vođen, što je narušilo povjerenje u mehanizme nadzora unutar Suda.
Nova prijava podnesena je u listopadu iste godine, nakon čega je slučaj preuzeo Ured za unutarnji nadzor Ujedinjenih naroda (OIOS). Višemjesečna istraga rezultirala je s više od 5000 stranica dokumentacije i iskaza svjedoka, a njezine je zaključke potom razmotrilo posebno tročlano sudsko vijeće.
Smjena u jeku političkih pritisaka
Khanova smjena dolazi u razdoblju snažnih političkih pritisaka na Međunarodni kazneni sud.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je sankcije Khanu nakon što je zatražio izdavanje uhidbenih naloga za izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta zbog navodnih ratnih zločina povezanih s ratom u Gazi.
Zbog američkih sankcija Khan nije mogao prisustvovati glasovanju o svojoj smjeni, koje je održano u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku, jer mu je zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države.
Budućnost Suda pod znakom pitanja
Slučaj je dodatno produbio podjele unutar ICC-a i otvorio pitanja o budućnosti jedinog stalnog međunarodnog suda nadležnog za procesuiranje ratnih zločina, genocida i zločina protiv čovječnosti.
Istodobno, američka administracija posljednjih mjeseci pojačava pritisak na Sud. Washington je ranije najavio kampanju usmjerenu na slabljenje rada ICC-a, uključujući sankcije, zabrane izdavanja viza i diplomatski pritisak na saveznike da napuste članstvo ili odbace njegovu nadležnost.
Sjedinjene Američke Države, Rusija i Izrael nisu članice Međunarodnog kaznenog suda. Ipak, ICC može voditi postupke protiv njihovih državljana ako su navodni zločini počinjeni na području država koje priznaju njegovu nadležnost.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas