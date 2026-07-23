Većina ljudi ljeti radi istu pogrešku: Zbog nje je u stanu još toplije nego vani

Ventilator koji cijelu noć puše ravno prema krevetu ne hladi prostoriju, već samo pomiče topli zrak oko vaše glave. To je najčešća pogreška pri korištenju ventilatora koju radi gotovo svatko tko ljeto provodi u stanu bez klima-uređaja. Ventilator ne snižava temperaturu ni za jedan stupanj – on samo pokreće zrak koji je već vruć, piše krstarica.com.