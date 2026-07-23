Godinama stoji na pisti
Želite kupiti zrakoplov za deset eura? Napušteni avion u zračnoj luci u Sevilli traži novog vlasnika
Za cijenu od svega 10 eura moguće je postati vlasnik zrakoplova. Španjolska tvrtka Aena, koja upravlja zračnim lukama u zemlji, stavila je na javnu dražbu napušteni zrakoplov Piper PA-23 Apache, koji već godinama stoji u Zračnoj luci Sevilla.
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Početna cijena na dražbi iznosi simboličnih 10 eura, uz obvezni polog od 50 centi. Iako zvuči kao prilika života, novi vlasnik neće moći jednostavno poletjeti – zrakoplov više nije u letnom stanju.
Godinama stoji na pisti, vlasnik se nikad nije javio
Iz Aene su za Euronews pojasnili da je zrakoplov napušten najmanje od 2018. godine.
Tijekom godina više su puta pokušavali kontaktirati vlasnika, a slučaj je čak tri puta objavljen u službenom državnom glasilu kako bi se vlasniku pružila prilika da preuzme zrakoplov. Budući da se nitko nije javio, letjelica je službeno proglašena napuštenom i ponuđena na javnoj dražbi.
Za kupnju se mogu prijaviti građani, tvrtke i institucije koje ispune uvjete natječaja. Datum otvaranja ponuda bit će objavljen nakon isteka roka za prijavu.
Nekad popularan dvomotorni avion
Piper PA-23 Apache američki je dvomotorni zrakoplov koji je tvrtka Piper Aircraft predstavila 1950-ih godina. U svoje vrijeme bio je jedan od pristupačnijih zrakoplova te je mogao prevoziti do četiri putnika.
No primjerak koji se prodaje u Sevilli više nije sposoban za let.
"Zrakoplov je u lošem stanju i nije moguće njime letjeti", poručili su iz Aene.
Neobična prilika za kolekcionare
Iako pobjednik dražbe neće dobiti funkcionalan avion, mogao bi postati vlasnik jednog od najneobičnijih predmeta koji su se ikada našli na javnoj dražbi u nekoj europskoj zračnoj luci.
Za ljubitelje zrakoplovstva ili kolekcionare riječ je o rijetkoj prilici – dvomotorni avion za cijenu dvije kave u zračnoj luci.
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