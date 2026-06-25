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provodi se istraga

Četiri Ukrajinke po zagrebačkim dućanima plaćale krivotvorenim eurima. U zatvoru su

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Hina
|
25. lip. 2026. 06:46
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lažni euri, lažni novac, lažne novčanice, 50 eura
PU koprivničko-križevačka / ILUSTRACIJA

Četiri državljanke Ukrajine osumnjičene da su tijekom travnja u 11 navrata u zagrebačkim trgovinama stavljale u optjecaj krivotvoreni novac završile su u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, izvijestio je DORH.

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Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu ispitalo je osumnjičenice rođene 1959., 1969., 1986. i 1991. godine zbog ukupno 11 kaznenih djela krivotvorenja novca.

Prema sumnjama tužiteljstva, osumnjičene su tijekom travnja 2026. godine na području Zagreba u različitim trgovinama koristile krivotvorene novčanice koje su prethodno pribavile na za sada neutvrđen način.

Nakon ispitivanja doneseno je rješenje o provođenju istrage, a državno odvjetništvo zatražilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu prihvatio je prijedlog tužiteljstva te svim osumnjičenicama odredio istražni zatvor po predloženim zakonskim osnovama.

Teme
istražni zatvor kazneno djelo krivotvorenje novca zagreb

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