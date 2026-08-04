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WhatsApp upozorava: Jedna poruka može biti dovoljna da vam preuzmu račun i da izgubite novac
Policija upozorava na novu WhatsApp prijevaru u kojoj kriminalci preuzimaju račune korisnika, a zatim od njihovih kontakata traže novac.
Naizgled obična poruka s molbom da glasate za nečiju nećakinju ili sudjelujete u internetskom glasovanju može skrivatiopasnu prijevaru. Prevaranti se njome koriste kako bi preuzeli WhatsApp račune, a potom od kontakata žrtava pokušavaju izvući novac.
Policija upozorava da je u jednom slučaju već došlo do financijskih uplata nakon što su prevaranti iskoristili ukradeni račun.
Sve počinje porukom poznate osobe
Poruka poput „Možeš li na brzinu glasati za moju nećakinju?“ na prvi pogled ne djeluje sumnjivo. Upravo na to računaju prevaranti.
Takva poruka stiže s WhatsApp računa osobe koju primatelj poznaje, a u njoj se nalazi poveznica koja navodno vodi do internetskog glasovanja, piše Fenix magazin. Budući da dolazi od prijatelja ili člana obitelji, mnogi korisnici bez dodatne provjere otvore poveznicu i prate upute.
Jedan klik može omogućiti prevarantima pristup računu
Policijska uprava Rostock upozorila je na povećan broj prijevara u kojima kriminalci u vrlo kratkom vremenu preuzimaju WhatsApp račune korisnika.
Nakon otvaranja poveznice od žrtve se traži potvrda identiteta, skeniranje QR koda ili unos PIN-a. Ako korisnik podijeli tražene podatke, prevarantima omogućuje potpunu kontrolu nad svojim WhatsApp računom.
Od kontakata žrtve traže novac
U jednom slučaju iz okruga Rostock, 65-godišnji muškarac dobio je takvu poruku od osobe koju poznaje. Nakon što je slijedio upute, njegov račun ubrzo su preuzeli prevaranti.
Kriminalci su zatim njegovim kontaktima slali poruke u kojima su tvrdili da im hitno treba novac za stomatološki zahvat te su uz poruku dostavili i broj bankovnog računa za uplatu.
Iako je muškarac odmah obavijestio poznanike da se radi o prijevari, neki su ipak uplatili novac.
Prevaranti uvjerljivo komuniciraju sa žrtvama
Policija ističe da je ova vrsta prijevare posebno opasna jer se počinitelji vrlo uvjerljivo dopisuju s kontaktima osobe čiji su račun preuzeli. Na dodatna pitanja odgovaraju smisleno, dok telefonske pozive odbijaju uz objašnjenja poput oporavka nakon operacije ili djelovanja anestezije.
Zbog takvog ponašanja mnogi povjeruju da doista razgovaraju s prijateljem ili članom obitelji.
Kako se zaštititi?
Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih koraka koji mogu smanjiti rizik od ovakvih prijevara:
– uključite dvofaktorsku autentifikaciju u postavkama WhatsAppa
– redovito provjeravajte odjeljak „Povezani uređaji“ i uklonite sve nepoznate prijave
– nikada ne unosite PIN niti skenirajte QR kodove koji dolaze putem sumnjivih poveznica
– ako vam prijatelj ili član obitelji putem WhatsAppa zatraži novac, nazovite ga običnim telefonskim pozivom i provjerite radi li se zaista o toj osobi.
Policija upozorava da poruka koja dolazi s poznatog WhatsApp računa ne znači nužno da ju je poslala osoba kojoj račun pripada. Zbog toga je prije otvaranja poveznica ili slanja novca potreban dodatni oprez.
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