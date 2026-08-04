Zagrebački HDZ ranije danas je ustvrdio da je sramota što uoči Dana pobjede na Trgu bana Jelačića nema nijedne hrvatske zastave te je za to prozvao gradsku vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem i platformom Možemo. Iz HDZ-a su također pozvali građane i medije da se pridruže njihovoj akciji postavljanja hrvatskih zastava na Trgu bana Jelačića, poručivši da žele "barem djelomično ispraviti propust gradske vlasti".