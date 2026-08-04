uoči oluje
Možemo odbacio HDZ-ove tvrdnje o zastavama: "Kad bi imalo poznavali Trg bana Jelačića..."
Zagrebački Možemo odbacio je u utorak prozivke HDZ-a da na Trgu bana Jelačića uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti nema hrvatske zastave, poručivši da je riječ o "laži" te da će, kao i svake godine, dodatne zastave biti postavljene uoči praznika.
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"Zagrebački HDZ danas je iznio još jednu laž tvrdeći da danas na Trgu bana Jelačića uoči sutrašnjeg državnog praznika nema nijedne hrvatske zastave", poručili su iz Možemo.
Naveli su da je na sjevernim jarbolima istočno od kipa bana Jelačića "u stalnom postavu uvijek i neprestano postavljena velika zastava Republike Hrvatske", kao i zastave Grada Zagreba i Europske unije.
"Kad bi imalo poznavali Trg bana Jelačića, onda bi znali da je na sjevernim jarbolima istočno od kipa bana Jelačića u stalnom postavu uvijek i neprestano postavljena velika zastava Republike Hrvatske", istaknuli su iz Možemo.
Dodali su kako se svake godine uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti na južne jarbole na Trgu bana Jelačića postavljaju dodatne hrvatske zastave te da će "tako biti i večeras".
Iz Možemo su ocijenili da "ovakvim jeftinim politikantskim trikovima i iznošenju laži nema mjesta uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti".
Podsjetili su i da je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak ujutro, zajedno s predstavnicima udruga proizašlih iz Domovinskog rata, na Mirogoju položio vijence za hrvatske branitelje koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske.
Dodali su da će Tomašević u srijedu u Kninu sudjelovati na proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, kao i svake godine otkako je 2021. izabran za gradonačelnika.
Zagrebački HDZ ranije danas je ustvrdio da je sramota što uoči Dana pobjede na Trgu bana Jelačića nema nijedne hrvatske zastave te je za to prozvao gradsku vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem i platformom Možemo. Iz HDZ-a su također pozvali građane i medije da se pridruže njihovoj akciji postavljanja hrvatskih zastava na Trgu bana Jelačića, poručivši da žele "barem djelomično ispraviti propust gradske vlasti".
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