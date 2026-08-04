stigao u knin
Anušić o Kundidu: "Riješeno je, moramo nastaviti dalje raditi"
Ministar obrane Ivan Anušić stigao je u Knin uoči obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Istaknuo je kako svake godine posebno emotivno doživljava podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi i čitanje imena poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.
Oglas
"Prisjećamo se onih koji su dali život za slobodnu Hrvatsku, a nisu dočekali živjeti u njoj. To su trenuci koji bude emocije kod svih nas", rekao je Anušić.
Prisjetio se i gdje ga je zatekla vojno-redarstvena operacija Oluja. Kazao je da je tada bio u istočnoj Slavoniji, gdje su hrvatske postrojbe čekale početak operacije Grom, kojom se planiralo oslobađanje tog dijela zemlje.
Na pitanje žali li što nije sudjelovao u Oluji, odgovorio je potvrdno, no dodao kako je mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja bila bolje rješenje jer je izbjegnuto mnogo ljudskih žrtava. "Doživjeli smo san onih koji ga nisu doživjeli, ali su svoj život ostavili za taj cilj. Mi to moramo poštovati, cijeniti i vrednovati", rekao je Anušić za RTL.
Govoreći o sutrašnjem programu u Kninu, Anušić je najavio sudjelovanje oko 300 pripadnika Hrvatske vojske te istaknuo da su sve pripreme završene. Treću godinu zaredom iznad Knina će preletjeti borbeni avioni Rafale, a jedan će nakon preleta izvesti pokazni let.
Posjetitelji će moći razgledati vojnu opremu i naoružanje Hrvatske vojske, uključujući besposadni sustav TTS BOR, dok će specijalne snage i pripadnici MUP-a izvesti pokazne vježbe, uz padobranske skokove i druge atraktivne sadržaje. Poseban naglasak stavljen je na predstavljanje vojnog poziva mladima.
Anušić se osvrnuo i na odnos s načelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomirom Kundidom, poručivši kako su nesuglasice iza njih te da je fokus na modernizaciji Hrvatske vojske.
"Riješeno je, situacija koja je bila završena je. Rekli smo svoje stavove i njih se i dalje držimo, kao i premijer. Moramo nastaviti dalje raditi. Moramo raditi u interesu Oružanih snaga, Hrvatske vojske, države i naroda", kazao je ministar branitelja.
Komentirao je i odluku Crne Gore da pošalje svoje predstavnike na obilježavanje Oluje, ocijenivši da je riječ o očekivanom potezu zemlje koja želi nastaviti europski put. Na kritike srpskog predsjednika Aleksandra Vučića kratko je odgovorio kako svaka država vodi svoju politiku te da će Hrvatska nastaviti voditi svoju u skladu s vlastitim interesima.
"Aleksandar Vučić ima pravo zamjerati Crnoj Gori. On zamjera sve i svašta, i nama i Crnoj Gori. To je njegov problem i neka svoju politiku vodi kako misli da treba voditi. Mi ćemo voditi svoju politiku kako mislimo da je treba voditi, pa ćemo vidjeti tko će na kraju završiti gdje", zaključio je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas