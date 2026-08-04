Anušić o Kundidu: "Riješeno je, moramo nastaviti dalje raditi"

Na pitanje žali li što nije sudjelovao u Oluji, odgovorio je potvrdno, no dodao kako je mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja bila bolje rješenje jer je izbjegnuto mnogo ljudskih žrtava. "Doživjeli smo san onih koji ga nisu doživjeli, ali su svoj život ostavili za taj cilj. Mi to moramo poštovati, cijeniti i vrednovati", rekao je Anušić za RTL.