Mijenja li se Jadransko more? "Postoji veći problem od zagrijavanja. Moramo napraviti radikalni preokret"

"Kako slavimo ekosustav kroz zagađenje, onda on više nije stabilan kao prije i tako destabiliziran ekosustav pati još više od visokih temperatura. Organizmi koje ne želimo imati u moru, primjerice fekalne bakterije, prilagode se visokoj temperaturi i tada se taj sustav više ne može boriti. Takvi organizmi znaju preuzeti ekosustav", objasnio je.