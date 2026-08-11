SLUČAJ GOSPIĆ
Možemo! traži nove izbore: "Plenković preuzima osobnu i političku odgovornost..."
Stranka Možemo! traži hitno pokretanje sanacije područja ilegalno odloženog otpada u Gospiću, izvanrednu sjednicu Sabora s glasanjem o nepovjerenju Vladi te raspisivanje novih izbora, poručila je Sandra Benčić u utorak, prozvavši premijera Plenkovića zbog izostanka hitne reakcije.
Koordinatorica stranke Sandra Benčić te je zahtjeve obrazložila načinom na koji je Vlada postupala u slučaju ilegalno odloženog otpada u Gospiću, ustvrdivši da za posljedice mora postojati i politička odgovornost.
“HDZ i Andrej Plenković moraju otići zbog ekocida u Gospiću”, poručila je Benčić u priopćenju.
Premijeru je zamjerila nepriznavanje nalaza o stanju tla i vode, proglašavanje problema “ne-temom” te izostanak odgovora o dinamici i načinu sanacije. Ustvrdila je da se Hrvatska suočava s najvećim poznatim ekocidom u posljednjih nekoliko desetljeća, dok se Plenković, kako je rekla, “buni što ga građani i opozicija uznemiravaju tijekom godišnjeg odmora”.
Cilj je, navode iz stranke, okupiti političke snage koje će kao jedan od primarnih zadataka postaviti “potpuno rušenje koruptivnog sustava zbrinjavanja otpada”.
Benčić je upozorila i na specifičnost krškog područja te opasnost koju kontaminacija takozvanim vječnim kemikalijama, PFAS-om, predstavlja za podzemne vode ustvrdivši da što se otpad duže zadržava na tlu, to je veći rizik da kemikalije prodru u vodotoke i prehrambene lance.
“Što se opasni otpad duže zadržava na tlu, to je veći rizik da kemikalije prodru u vodotoke i prehrambeni lanac”, upozorila je Benčić, dodajući da bi to moglo dovesti do trovanja stoke i izravne ugroze zdravlja ljudi.
'Plenković preuzima odgovornost za sve potencijalne posljedice'
“Nakon odbijanja hitne reakcije, Andrej Plenković preuzima osobnu i političku odgovornost za sve potencijalne posljedice po zdravlje građana Like i okolice”, poručila je.
Komentirajući proceduralna kašnjenja i propise o javnoj nabavi, Benčić je rekla da europska pravila u izvanrednim i hitnim situacijama dopuštaju preskakanje dugotrajnih procedura. Vlada, dodala je, za problem zna već godinu i pol dana pa se sada pred europskim institucijama ne može pozivati na hitnost.
“Prioritet mora biti zaštita ljudi i prirode”, poručila je, dodajući da bi Možemo! radije prihvatio moguću financijsku štetu ili kaznu nego dugoročne posljedice za zdravlje ljudi i okoliš.
“Radije ćemo platiti tu kaznu nego da generacije plaćaju time što nemaju čistu i zdravu vodu”, rekla je Benčić.
'Gospić nije izolirani incident'
Ustvrdila je i da slučaj u Gospiću “nije izolirani incident”, nego izravna posljedica sustava koji je HDZ gradio posljednjih deset godina.
Prema njezinim riječima, "nadležna ministarstva godinama izdaju dozvole za uvoz opasnog otpada privatnim tvrtkama" iako Hrvatska nema kapacitete za njegovu obradu niti funkcionalan sustav sljedivosti.
“Taj se otpad potom pod krinkom oporabe ilegalno odlaže i zakapa diljem zemlje”, ustvrdila je, navodeći kao primjere Poznanovec, Pazin, Benkovac, Senj i više lokacija u Slavoniji.
Kako bi nadležni odgovorili na pitanja o slučaju u Gospiću, predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić sazvala je za petak tematsku sjednicu Odbora koja će se održati u Gospiću.
Na sjednici će se od resornih ministara tražiti odgovori o dinamici i metodologiji hitne sanacije kontaminiranog tla kako bi se spriječilo da jesenske kiše potisnu otpad dublje u krško podzemlje.
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