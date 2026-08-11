Možemo! traži nove izbore: "Plenković preuzima osobnu i političku odgovornost..."

Premijeru je zamjerila nepriznavanje nalaza o stanju tla i vode, proglašavanje problema “ne-temom” te izostanak odgovora o dinamici i načinu sanacije. Ustvrdila je da se Hrvatska suočava s najvećim poznatim ekocidom u posljednjih nekoliko desetljeća, dok se Plenković, kako je rekla, “buni što ga građani i opozicija uznemiravaju tijekom godišnjeg odmora”.