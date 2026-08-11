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MOMENTO DEMENTO

Tijekom festivala kod Slunja zaplijenjeno 124 komada različitih vrsta droga

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N1info
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11. kol. 2026. 20:12
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droga
Ilustracija: PU karlovačka

Policija je tijekom festivala u Donjem Primišlju postupala prema 105 osoba, a zaplijenjene različite vrste droga.

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Tijekom održavanja festivala „Mo - Momento Demento 2026“ u Donjem Primišlju kod Slunja policija je od 3. do 9. kolovoza provela pojačane aktivnosti usmjerene na sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela i prekršaja povezanih sa zlouporabom droga.

Policijski službenici Policijske uprave karlovačke, Odjela kriminaliteta droga, akciju su proveli u suradnji s policijskim službenicima Policijske postaje Slunj i Ogulin te službenicima drugih policijskih uprava, uz koordinaciju Ravnateljstva policije.

Tijekom festivala policija je postupala prema ukupno 105 osoba. Među njima su bila 103 strana državljana i dvije osobe s hrvatskim državljanstvom.

Evidentirana su tri kaznena djela – jedno zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te dva zbog prisile prema službenoj osobi. Tri osobe predane su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke uz kaznenu prijavu, i to u zakonskom roku.

Policija je počiniteljima izdala ukupno 105 prekršajnih naloga, a naplaćeno je 47.660,75 eura.

U razdoblju od 3. do 9. kolovoza zaplijenjeno je ukupno 896,11 grama droge u bruto težini te 124 komada različitih vrsta droga.

Tijekom kriminalističkog istraživanja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama oduzeto je i 1725 eura za koje policija sumnja da potječu iz kaznenih djela.

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