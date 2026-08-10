Crkva ogradila parkiralište, stanari ljuti. "Na 800 automobila ostalo je 300-400 mjesta. Bit će kaos"

"Taj parking su oduvijek koristili stanovnici Aleje pomoraca u Sigetu i oni koji bi došli na misu. Ogradili su ga u tri dana, od četvrtka do subote. Stanari su poludjeli jer je time izgubljeno 50 parkirnih mjesta. Prvo nam je Tomašević uveo naplatu parkiranja u Sigetu. Onda je Dom zdravlja postavio rampe na svoje parkiralište. I sada je crkva ogradila svoje. Na 800-900 automobila koliko ih ima ovdje, sada nam je ostalo 300-400 mjesta, a možda ni toliko. Zamislite kakav će sada biti kaos."