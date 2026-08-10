NEZADOVOLJSTVO U SIGETU
Crkva ogradila parkiralište, stanari ljuti. "Na 800 automobila ostalo je 300-400 mjesta. Bit će kaos"
Prije nekoliko dana žitelji naselja Siget u Novom Zagrebu bili su nemalo iznenađeni vidjevši da je postavljena metalna ograda na prilazu tamošnjoj župnoj crkvi Uzvišenja Svetog Križa.
Razlog njihovoj iznenađenosti pa i ozlojeđenosti je u tome što ograđivanjem prostora na Trgu Svetog Križa više nemaju pristup do tamošnjih pedesetak parkirnih mjesta koja su svakodnevno koristili.
"Crkva ograđuje "svoj" teritorij, a mi ostajemo bez barem pedeset parkirnih mjesta. Shvaćam da je to njihovo vlasništvo, ali opet nekako nije u redu. Godinama smo koristili to parkiralište", rekla nam je jedna stanarka zgrade preko puta crkve koja je ondje i sama često parkirala automobil.
"Postavljanje ograde nije usmjereno protiv susjeda"
No župa Svetog Križa, koja pokriva novozagrebačka naselja Siget i Trnsko, doista je ogradila prostor u svom vlasništvu kako bi parkiralište mogli koristiti vjernici, naročito osobe s invaliditetom koje dolaze na mise i druga događanja u župi.
Tim povodom župa se oglasila i na svojoj Facebook stranici.
"Poštovani, na župnom parkiralištu postavlja se kapija i uređuje način korištenja parkirališta radi zaštite samostanske imovine i osiguranja normalnog funkcioniranja župe. Radi se o parkiralištu koje je u vlasništvu crkve/samostana i koje je od samog početka bilo predviđeno kao sastavni dio crkveno-samostanskog kompleksa. Predmetno parkiralište bilo je dio dokumentacije i uvjeta za uporabu crkve, upravo kako bi vjernici, posjetitelji crkve, starije osobe, osobe s invaliditetom te oni koji dolaze na liturgijska slavlja i župne aktivnosti imali odgovarajući pristup crkvi.
Parkiralište je dugi niz godina bilo otvoreno i dostupno, no zbog sve većeg broja automobila i sve češćeg dugotrajnog zadržavanja vozila koja nisu povezana sa župnim aktivnostima, župa je dovedena u situaciju da sve teže koristi vlastiti prostor za potrebe zbog kojih je parkiralište i izgrađeno.
Postavljanje kapije i ograde stoga nije usmjereno protiv vjernika, susjeda ili bilo koje osobe, nego predstavlja mjeru uređenja korištenja privatnog crkvenog prostora, kako bi se omogućilo redovito funkcioniranje župe, pristup crkvi i korištenje parkirališta u njegovoj stvarnoj namjeni", stoji u objavi uz molbu za razumijevanjem do završetka radova i dogovora o trajnom načinu korištenja parkirališta.
Potom je u toj objavi dopisano i dodatno objašnjenje:
"Plato/trg ispred glavnih stepenica nije u vlasništvu župe, nego je javna površina Grada Zagreba te podliježe nadzoru komunalnog redarstva. Prema važećim propisima: nepropisno parkiranje na javnoj površini kažnjava se s 30 €, parkiranje na zelenoj površini i jednim kotačem – 300 €, a dodatna kazna za službena vozila je 50 €. Molimo za pridržavanje navedenog do završetka radova i uspostave trajnog režima korištenja župnog parkirališta."
"Grad uveo naplatu, dom zdravlja stavio rampe, a sad i ovo"
Naša sugovornica iz Sigeta objašnjava zašto je dio stanara nezadovoljan ovim činom župe.
"Taj parking su oduvijek koristili stanovnici Aleje pomoraca u Sigetu i oni koji bi došli na misu. Ogradili su ga u tri dana, od četvrtka do subote. Stanari su poludjeli jer je time izgubljeno 50 parkirnih mjesta. Prvo nam je Tomašević uveo naplatu parkiranja u Sigetu. Onda je Dom zdravlja postavio rampe na svoje parkiralište. I sada je crkva ogradila svoje. Na 800-900 automobila koliko ih ima ovdje, sada nam je ostalo 300-400 mjesta, a možda ni toliko. Zamislite kakav će sada biti kaos."
Ova situacija vjerojatno nije ugodna ni ljudima koji vode župu.
"Mama je u nedjelju bila na misi. Gvardijan se pravdao i ispričavao", dodala je stanarka iz Sigeta s kojom smo razgovarali.
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