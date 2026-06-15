Za vrijeme očevida postojeća ograničenja prometovanja zonom privremeno se u potpunosti suspendiraju. To znači da se prolasci kroz zonu neće sankcionirati ni za vozila koja nemaju važeće propusnice, odnosno riješen status za prolazak. Privremenu prometnu trasu regulirat će policijski službenici na terenu, navode iz Grada Dubrovnika.