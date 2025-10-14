Na terenu službe
Dječak ozlijeđen nožem kod škole u Zagorju, helikopterom prevezen u bolnicu u Zagreb
U poslijepodnevnim satima u blizini Srednje škole u Bedekovčini dogodio se ozbiljan incident.
Prema neslužbenim informacijama i izjavama svjedoka, jedan je dječak navodno nožem napao drugoga, prenosi Zagorje International.
"Nešto jako loše se dogodilo u Bedekovčini kod Srednje škole… helikopter, hitna i sve službe su na terenu!“, objavljeno je na Facebook stranici Policija zaustavlja – Krapinsko-zagorska županija.
Kako doznaju iz PU krapinsko – zagorske, jedna osoba je ozlijeđena te je prevezena helikopterom u bolnicu.
Index neslužbeno doznaje da se radi o nesretnom slučaju. U školi se održavaju Dani kruha te je jedan učenik donio kruh, špek i nož. Navodno je u jednom trenutku mahao vrećicom te nožem slučajno ozlijedio drugog učenika.
Više detalja očekuje se uskoro.
