VIDEO / Dramatična noć na Braču: Traži se smještaj za evakuirane stanovnike Milne, nema teže ozlijeđenih

Veliki požar na Braču gori već treći dan, a dosad je zahvatio oko 3000 hektara makije, niskog raslinja i borove šume. Vatrogasci se i dalje bore s vatrom na teško pristupačnom terenu, a gašenje dodatno otežava bura.

Na terenu su 174 vatrogasca s 53 vozila, uz brojna pojačanja iz okolnih županija. Tijekom dana u gašenje se uključuju i protupožarni zrakoplovi, javlja HRT.

Kuće su zasad obranjene, no situacija je tijekom noći bila posebno ozbiljna na području Milne, kojoj je vatra prijetila s požarnog pravca Ložišća – Bobovišća.

Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je da je požar i dalje aktivan te da bura širi vatru prema južnoj strani otoka, na izrazito nepristupačnom području obraslom gustim raslinjem.

Posebno zahtjevna situacija je na području uvale Maslinova, gdje konfiguracija terena vatrogascima otežava pristup i gašenje.

Sve raspoložive snage bile usmjerene prema Milni

Tijekom noći aktivna je bila i požarna fronta prema Milni, zbog čega su na obranu naselja i obližnjih turističkih objekata bile usmjerene sve raspoložive vatrogasne snage.

Prema informacijama Vatrogasnog operativnog područja Brač, u tom trenutku nije bilo potrebe za evakuacijom stanovništva na području Milne.

Zbog približavanja vatre zatraženo je i aktiviranje sustava SRUUK, kojim su građani pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice upozorili su građane da zbog požara, ali i vremenskih uvjeta koji pogoduju njegovu širenju, budu posebno oprezni.

Pozvali su ih da ne koriste prometnice u blizini požarišta i da se ne približavaju vatri radi fotografiranja ili snimanja jer time mogu otežati rad vatrogasaca.

"U slučaju da se nađete u blizini požara, slušajte upute vatrogasaca i drugih nadležnih službi", poručili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice.