VATRENA STIHIJA
VIDEO / Dramatična noć na Braču: Traži se smještaj za evakuirane stanovnike Milne, nema teže ozlijeđenih
Veliki požar na Braču i dalje je aktivan, no Milna, gdje je tijekom noći situacija bila kritična, obranjena je od vatre. Evakuirano je više od 200 ljudi, a jedna je osoba medicinski zbrinuta.
Na Brač su u jutarnjim satima stigla i četiri kanadera koji su se uključili u gašenje požara.
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je za Radio Sljeme da je iza vatrogasaca iznimno teška noć. Požar se tijekom noći proširio prema uvalama u kojima se nalazio velik broj ljudi, uključujući strane turiste, zbog čega je provedena djelomična evakuacija.
Zbrinuto oko 200 ljudi, nema teže ozlijeđenih
"Požar se proširio prema uvalama gdje je bio velik broj ljudi, među njima i stranih gostiju. Došlo je do djelomične evakuacije", rekao je Tucaković.
Evakuirani stanovnici i turisti smješteni su na sigurne lokacije, među ostalim u sportsku dvoranu u Supetru i pastoralni centar u Postirama.
"Za sada je oko 200 ljudi zbrinuto. Svi su dobro i nemamo informacija o težim ozljedama", kazao je Tucaković.
Bilo je slučajeva udisanja dima, no prema dosad dostupnim informacijama nema teže ozlijeđenih. Jednoj osobi pružena je medicinska pomoć.
Oštećen dio objekata
Vatra se tijekom noći približila objektima na području Milne, a Tucaković je potvrdio da na pojedinim građevinama ima oštećenja. Točne razmjere štete bit će moguće utvrditi nakon detaljnog pregleda terena.
"Jedan dio objekata je oštećen. To ćemo moći bolje procijeniti kada se razdani", rekao je.
Vatrogasci su tijekom noći sve raspoložive snage usmjerili na obranu Milne, a situacija se do jutra poboljšala.
Prema Tucakovićevim riječima, više nema novih otvorenih žarišta, ali požar još nije ugašen i vatrogasne snage ostaju na terenu.
"Nove otvorene vatre više nema, ali vatrogasci su i dalje na terenu", rekao je.
Četiri kanadera ujutro su stigla na Brač i uključila se u gašenje i sanaciju požarišta.
Tucaković je istaknuo da se situacija tijekom noći iznimno brzo pogoršala.
"Jako teška noć je bila. Nažalost, od mirne večeri sve se vrlo brzo pretvorilo u ovo što sada imamo", zaključio je.
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07:18
prije 18 min.
Veliki požar na Braču gori već treći dan, a dosad je zahvatio oko 3000 hektara makije, niskog raslinja i borove šume. Vatrogasci se i dalje bore s vatrom na teško pristupačnom terenu, a gašenje dodatno otežava bura.
Na terenu su 174 vatrogasca s 53 vozila, uz brojna pojačanja iz okolnih županija. Tijekom dana u gašenje se uključuju i protupožarni zrakoplovi, javlja HRT.
Kuće su zasad obranjene, no situacija je tijekom noći bila posebno ozbiljna na području Milne, kojoj je vatra prijetila s požarnog pravca Ložišća – Bobovišća.
Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je da je požar i dalje aktivan te da bura širi vatru prema južnoj strani otoka, na izrazito nepristupačnom području obraslom gustim raslinjem.
Posebno zahtjevna situacija je na području uvale Maslinova, gdje konfiguracija terena vatrogascima otežava pristup i gašenje.
Sve raspoložive snage bile usmjerene prema Milni
Tijekom noći aktivna je bila i požarna fronta prema Milni, zbog čega su na obranu naselja i obližnjih turističkih objekata bile usmjerene sve raspoložive vatrogasne snage.
Prema informacijama Vatrogasnog operativnog područja Brač, u tom trenutku nije bilo potrebe za evakuacijom stanovništva na području Milne.
Zbog približavanja vatre zatraženo je i aktiviranje sustava SRUUK, kojim su građani pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi.
Iz Hrvatske vatrogasne zajednice upozorili su građane da zbog požara, ali i vremenskih uvjeta koji pogoduju njegovu širenju, budu posebno oprezni.
Pozvali su ih da ne koriste prometnice u blizini požarišta i da se ne približavaju vatri radi fotografiranja ili snimanja jer time mogu otežati rad vatrogasaca.
"U slučaju da se nađete u blizini požara, slušajte upute vatrogasaca i drugih nadležnih službi", poručili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice.
07:11
prije 25 min.
Traži se smještaj za ljude iz Milne
Turistička zajednica grada Supetra uputila je oko ponoći apel stanovnicima Supetra, Miraca, Splitske, Škripa i drugih mjesta na Braču koja nisu zahvaćena požarom da pomognu stanovnicima Milne kojima je potreban smještaj.
"Molimo sve građane Supetra, Miraca, Splitske, Škripa i ostalih naselja koja nisu zahvaćena požarom, ukoliko imate praznih kapaciteta za smještaj osoba iz Milne, da se jave", poručili su iz Turističke zajednice.
Građani koji mogu ponuditi smještaj mogu se javiti na brojeve 091 631 1122 i 021 630 551.
Iz Turističke zajednice izvijestili su i da je njihov info centar, koji se nalazi pokraj caffe bara Tope, otvoren te je građanima na raspolaganju za informacije i pomoć, javlja Slobodna Dalmacija.
Apel je upućen nakon što se požar proširio na područje Milne, zbog čega je dio stanovnika morao napustiti svoje domove.
Dodatni problem predstavlja činjenica da trajekti noću ne prometuju, pa je dio evakuiranih stanovnika boravio u automobilima.
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