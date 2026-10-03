Centar o HDZ-u: "Dok mi ovdje razgovaramo, događa se pljačka "

"Dok mi ovdje razgovaramo, događa se pljačka u gradskim i županijskim ustanovama. Sve je već viđeno i model se zove Šutina Fimi media. Samo što posljednjih tjedana slušamo priču o Antoniju Nikoliću i Gradu Splitu. Ali, kao u onoj reklami - nije to sve - tako ni ta priča nije stala samo na Banovini. Ušla je i u županijske ustanove i to ne samo jednu“, rekla je na konferenciji za novinare županijska vijećnica Centra Gorana Rosandić.