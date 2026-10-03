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borba protiv raka dojke

Dan ružičaste vrpce

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Hina
|
03. lis. 2026. 15:34
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Udruga Europa Donna Hrvatska organizirala je 27. dan ruzicaste vrpce, posvecen podizanju svijesti o raku dojke. Photo: Lucija Ocko/PIXSELL
Lucija Ocko/PIXSELL

U Hrvatskoj su tijekom 2023. godine registrirana 3293 nova slučaja raka dojke kod žena i 26 slučajeva kod muškaraca, dok je u 2024. od raka dojke umrlo 697 žena i 12 muškaraca, istaknuto je u subotu na 27. Danu ružičaste vrpce u organizaciji Europa Donna Hrvatske.

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Zagreb je i ove godine obojila ružičasta boja, a brojni građani okupili su se kako bi obilježili Dan ružičaste vrpce i zajednički pružili podršku oboljelima od raka dojke, njihovim obiteljima i svima koji se suočavaju s ovom bolešću.

Tradicionalna ružičasta povorka održana je s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, redovitih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke, naglasili su organizatori. 

Ispred Hrvatskog narodnog kazališta okupljenima se obratila doktorica Vesna Ramljak, a uz nju prisustvovali su i izaslanica Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Mislav Herman te izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba Jasna Tučak.

Nakon kratkog govora sudionici su krenuli u povorci prema Cvjetnom trgu, noseći ružičaste balone i vrpce kao simbole podrške, solidarnosti i nade.

Dan ružičaste vrpce tradicionalno podsjeća da se o raku dojke ne smije govoriti samo tijekom listopada. Briga o zdravlju, redoviti pregledi i pravodobno obraćanje liječniku važni su tijekom cijele godine, jer rano otkrivanje bolesti može značajno utjecati na mogućnosti liječenja i ishod bolesti, podsjetili su. 

"Preventivni pregledi su jako bitni i mogu značajno promijeniti ishod bolesti. Ako nas ovom akcijom čuje jedna ili dvije žene ja ću biti jako sretna i to znači da smo napravili dobru stvar", naglasila je Ramljak.

Iako se rak dojke najčešće povezuje sa ženama, bolest se može pojaviti i kod muškaraca, zbog čega je važno podizati svijest o potrebi pravodobnog reagiranja kod svih.

Organizatori su naglasili kako su sudionici svojim dolaskom dali podršku oboljelima, ali i odali počast ženama koje su izgubile život zbog raka dojke. Ružičasti baloni pušteni su u nebo kao simbol sjećanja, nade i podrške svima koji se i dalje bore s bolešću.

U obilježavanju Dana ružičaste vrpce sudjelovali su i učenici 5. razreda Škole za medicinske sestre Vrapče, koji su izradili ružičaste vrpce i podijelili ih okupljenima te svojim volontiranjem pružili podršku radu udruge Europa Donna Hrvatska i organizaciji ovog važnog javnozdravstvenog događanja.

Poseban doprinos tijekom listopada dolazi od kampanje "Snaga je u nama“. Tvrtka Salvus, tijekom listopada, od svake prodane bočice Solgar Skin, Nails and Hair Formula donira jedan euro udrugama Europa Donna Hrvatska i Nismo same.

Prikupljena sredstva koristit će se za pružanje psihološke pomoći oboljelima te osiguranje besplatnog prijevoza žena na k oterapije.

Teme
dan ružičaste vrpce javnozdravstvena akcija podrška oboljelima prevencija raka dojke rak dojke

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