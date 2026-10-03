Rat i sankcije
Rijal nikada u povijesti nije vrijedio ovako malo
Iranska nacionalna valuta nastavlja slabiti, a tečaj joj je na slobodnom tržištu prvi put dosegnuo povijesnu razinu od tri milijuna rijala za jedan euro (1,12 dolara) uslijed rata i gospodarskih sankcija, izvijestila je u subotu iranska financijska internetska stranica bon-bast.com.
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Brza deprecijacija dramatično smanjuje kupovnu moć stanovništva. Financijski analitičari kažu da su prosječne mjesečne plaće od početka godine pale s protuvrijednosti od 120 eura na oko 70 eura.
Devalvacija poskupljuje uvoz, posebice robe iroke potrošnje i sirovina, čime se dodatno potiče rast domaćih cijena.
Stanovnici Teherana za dpa su rekli da su cijene hrane znatno porasle u posljednjih šest mjeseci. Primjerice cijena kruha se udvostručila s 250.000 na 500.000 rijala.
Cijena kilograma riže porasla je s 3,5 milijuna na 5,5 milijuna rijala. Meso je mnogim domaćinstvima kao namirnica postalo preskupo.
Sjedinjene Države su na iransko zatvaranje Hormuškog tjesnaca odgovorile uvođenjem blokade iranskih morskih luka da bi pojačale ekonomski pritisak na Teheran, a iranska trgovina naftom gotovo je potpuno stala.
Washington je uveo i sankcije svima onima koji pružaju potporu iranu, uključujući banke i zrakoplovne kompanije.
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