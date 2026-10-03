Seget Vranjica
VIDEO / Izbio požar kod Trogira
Na području Segeta Vranjice u subotu oko 14,50 sati izbio je požar koji se zbog suhog terena i gustog raslinja brzo proširio, a na požarište je upućeno oko 50 vatrogasaca s 20 vozila te dva kanadera.
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Na intervenciju su upućene sve raspoložive vatrogasne snage s područja Trogira i Kaštela, a u pomoć su pristigla i vatrogasna društva s područja Solina.
"Na terenu su tri operativna područja, 50 vatrogasaca i 20 vozila, a rade i dva kanadera", rekao je za Hinu zapovjednik DVD-a Trogir Marin Buble.
Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je da je zbog požara zatvorena državna cesta D58 od Segeta Donjeg do Segeta Gornjeg te da je u tijeku gašenje požara.
U tijeku je gašenje požara, a zbog nepovoljnih uvjeta i gustog raslinja zatražena je i zračna potpora.
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