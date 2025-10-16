Oglas

FOTO / Drama u centru Splita: Vatra progutala pršutoreznicu i skladište butika na Pazaru

Hina
|
16. lis. 2025. 07:56
JVP Grada Splita

U požaru koji je u noći na četvrtak izbio na splitskom Starom pazaru izgorio je metalni kiosk sa suhomesnatim proizvodima, izvijestila je splitska policija.

Vatra je izbila na metalnom kiosku sa suhomesnatim proizvodima​ oko 2,45 sati, a lokaliziran je ​nakon 45 minuta​, kažu u policiji koja provodi očevid.

Požar se proširio i zahvatio montažni objekt, koji je u potpunosti izgorio, kao i međuprostor koji je služio kao skladište butika s raznom robom i obućom, javlja Dalmacija danas.

Požar je s dva vozila gasilo devetero pripadnika Javne vatrogasne postrojbe ​grada Splita te s jednim vozilom trojica vatrogasca DVD Split.

Od vatrogasaca se doznaje da je pršutoreznica u potpunosti izgorjela te međuprostor kao skladište butika za robu u kojem se nalazila razna roba i obuća.

požar split

