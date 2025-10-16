buktinja
FOTO / Drama u centru Splita: Vatra progutala pršutoreznicu i skladište butika na Pazaru
U požaru koji je u noći na četvrtak izbio na splitskom Starom pazaru izgorio je metalni kiosk sa suhomesnatim proizvodima, izvijestila je splitska policija.
Vatra je izbila na metalnom kiosku sa suhomesnatim proizvodima oko 2,45 sati, a lokaliziran je nakon 45 minuta, kažu u policiji koja provodi očevid.
Požar se proširio i zahvatio montažni objekt, koji je u potpunosti izgorio, kao i međuprostor koji je služio kao skladište butika s raznom robom i obućom, javlja Dalmacija danas.
Požar je s dva vozila gasilo devetero pripadnika Javne vatrogasne postrojbe grada Splita te s jednim vozilom trojica vatrogasca DVD Split.
Od vatrogasaca se doznaje da je pršutoreznica u potpunosti izgorjela te međuprostor kao skladište butika za robu u kojem se nalazila razna roba i obuća.
