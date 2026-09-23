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PAO DILER

FOTO / Mladiću u Sesvetama oduzeto preko 13 kilograma droge

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Hina
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23. ruj. 2026. 13:41
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PU zagrebačka

Zagrebačka policija prijavila je 28-godišnjaka u čijoj je kući u Sesvetama pronašla više od 13 kilograma marihuane i amfetamina namijenjenih daljnjoj preprodaji.

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Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), 28-godišnjak je nabavljao veće količine marihuane i amfetamina koje je potom skrivao, vagao i prepakiravao, a potom i preprodavao na ilegalnom tržištu.

Pretragom kuće i drugih prostora koje koristi 28-godišnjak policija je pronašla 12,1 kilograma marihuane u 31 paketu, 667 grama amfetamina pakiranog u tri plastična omota te dvije digitalne vage s tragovima droge i novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

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PU zagrebačka

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava dostavljana nadležnom državnom odvjetništvu, kažu u policiji.

Teme
amfetamin droga droga sesvete marihuana sesvete

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