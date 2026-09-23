Zamjenik šefa Fonda o otpadu u Gospiću: Došlo je do sprege pojedinaca iz institucija i organiziranog kriminala

"Radi se o prekrivanju zakopanog dijela otpada na površini od 20.000 četvornih metara. Postavlja se geomembrana, vodonepropusna folija koja će spriječiti prodor oborinskih voda. Ide jesen i očekujemo više oborina. Te oborine neće dolaziti u kontakt s otpadom, a onda neće ni ispirati taj otpad niti dolaziti u plitko podzemlje i onečistiti tokove podzemnih voda", rekao je Budiša.