SANACIJA
Zamjenik šefa Fonda o otpadu u Gospiću: Došlo je do sprege pojedinaca iz institucija i organiziranog kriminala
Mirko Budiša, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gostovao je kod Nine Kljenak u emisiji N1 Studio uživo, gdje je govorio o početku radova na sanaciji.
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Plan sanacije otpada u Gospiću predstavljen je jučer, 22. rujna. Vlada je najavila sanaciju kroz četiri faze, a prema predstavljenom planu, nijedna faza ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci.
Ukupno je riječ o oko 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada, dok je privremeno prekrivanje zakopanog otpada već u tijeku.
Iz inicijative „Gospić je naš dom“ poručuju, pak, da bi situacija bila drugačija da se s planom sanacije krenulo još 2024. godine.
Prekrivanje zakopanog otpada počelo je danas oko 12:30, a prema riječima Mirka Budiše, cilj je spriječiti da oborinske vode prolaze kroz otpad i tako onečišćuju tlo i podzemne vode.
"Radi se o prekrivanju zakopanog dijela otpada na površini od 20.000 četvornih metara. Postavlja se geomembrana, vodonepropusna folija koja će spriječiti prodor oborinskih voda. Ide jesen i očekujemo više oborina. Te oborine neće dolaziti u kontakt s otpadom, a onda neće ni ispirati taj otpad niti dolaziti u plitko podzemlje i onečistiti tokove podzemnih voda", rekao je Budiša.
"Došlo je do sprege institucija i organiziranog kriminala"
Osvrnuo se i na istragu oko nezakonitog odlaganja otpada, kazavši da je, prema dosad dostupnim informacijama, "došlo do sprege pojedinaca iz institucija i organiziranog kriminala".
"U ponedjeljak ćemo znati koja od dvije opcije", rekao je Budiša, dodajući da postoji velik interes domaćih i stranih tvrtki za sanaciju opasnog otpada.
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