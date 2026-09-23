Vučković: Svi kamioni koji voze otpad imat će GPS

Nikola Grmoja (Most) ustvrdio je da ministrica ne spominje vještačenja o zagađenju tla i podzemnih voda te da "spina u vučićevskom stilu", na što je Vučković odgovorila da su provedena uzorkovanja i da su svi proizvodi ispravni, dok su dodatna ispitivanja dubokih bušotina, kako je rekla, pokazala da nema PFAS spojeva.