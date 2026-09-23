suradnja SDP-a i Možemo!
Klauški: "Ako itko provodi socijalističku vladavinu, to je HDZ"
Gost Nine Kljenak u Studiju uživo N1 televizije bio je kolumnist Expressa 24 sata Tomislav Klauški, gdje je komentirao najavljenu suradnju SDP-a i Možemo!.
"Mislim da ta koalicija ima tri zadatka. Prvi je pobijediti na tim izborima, što se do sada pokazalo jako teško i praktički nemoguće. Drugo je, na vlasti provoditi programe koje su zacrtali. I treće je naprosto ostati na vlasti", pojasnio je.
Dodao je da su obje bivše SDP-ove Vlade, Račanova i Milanovićeva, bile toliko suočene s izvaninstitucionalnim pritiscima i provokacijama da se naprosto nisu mogle održati.
"To je bila jedan veliki izazov koji je obeshrabrio njihove birače, s druge strane proizveo pučističku, odnosno prevratničku klimu u državi", rekao je i dodao da SDP i Možemo! moraju kadrovski strukturirati koaliciju tako da prvo pobijede HDZ. "I to HDZ koji nameće svoja pravila igre kako bi se održali na vlasti", naglasio je.
Upitan kako komentira program kojeg su zajednički predstavili SDP i Možemo!, Klauški je uzvratio protupitanjem: "Sjeća li se itko programa HDZ-a?" Naglasio je da program treba "prodati biračima" i mobilizirati ih te motivirati.
"Što se programa tiče, socijalan je. Kad već HDZ spominje socijalistički program, ako itko provodi socijalističku vladavinu to je HDZ - kupovanje interesnih skupina iz proračuna, održavanje na vlasti, populizam, državno vlasništvo... To sve ima obrise socijalizma. SDP i Možemo!, po mom mišljenju, ne treba bježati od toga da je program socijalistički. Imamo slučajeve i u SAD-u i u Europi gdje lijeva vlast provodi nekakve programe koji pomažu svima", rekao je.
Komentirajući kako se ponaša predsjednik Vlade Andrej Plenković, Klauški je rekao da je u deset godina stvorio status da je neupitan i nedodirljiv. "Njegov odnos prema opoziciji u Saboru sugerira da je on iznad svih, da je on superioran, nadmoćan, da opoziciju gleda, kao što je Tuđman govorio, kao na "stoku sitnog zuba"", kazao je.
Dodao je da ljevica, kao u vrijeme Ive Sanadera, ima opsesiju da proizvede nekog lidera koji će biti al pari Andreju Plenkoviću. "To je ta zamka u koju ljevica upada. Kad spominjemo liderstvo, Plenković nastoji postaviti pravila igre. On je omalovažavao i Davora Bernardića, i Peđu Grbina, sve. On želi postaviti pravila igre kao dvoboj, odnosno sučeljavanje lidera. To je neko vrijeme radio Zoran Milanović, ali on je u paralelnom svemiru, nije bio direktna konkurencija Plenkoviću, osim u nekim ustavnim stvarima", rekao je.
Za naše prostore je tipičan fenomen lidera, kulta ličnosti. "Svi želimo velikog vođu, nekog spasitelja. Pogotovo kad je situacija teža. Što je situacija u državi, ili situacija u stranci teža, čekaš tu jednu osobu koja će vući tu stranku. Siniša Hajdaš Dončić nije ta osoba koja bi vukla stranku, a stranka nije toliko jaka da bi vukla Hajdaš Dončića, kao što je HDZ vukao Plenkovića i omogućio mu da postane ono što je sad postao", rekao je.
Problem ljevice je što bi trebala graditi program i stranku, infrastrukturu, ljude na svim razinama. "Neće Hajdaš Dončić pomoći SDP-u ako je stranka atrofirala na razini države. To je ta konzervativna politička agenda liderstva", rekao je i dodao da je Milanović prodavao liderstvo i zato je SDP dijelom kadrovski atrofirao.
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