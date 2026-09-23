Klauški: "Ako itko provodi socijalističku vladavinu, to je HDZ"

Za naše prostore je tipičan fenomen lidera, kulta ličnosti. "Svi želimo velikog vođu, nekog spasitelja. Pogotovo kad je situacija teža. Što je situacija u državi, ili situacija u stranci teža, čekaš tu jednu osobu koja će vući tu stranku. Siniša Hajdaš Dončić nije ta osoba koja bi vukla stranku, a stranka nije toliko jaka da bi vukla Hajdaš Dončića, kao što je HDZ vukao Plenkovića i omogućio mu da postane ono što je sad postao", rekao je.