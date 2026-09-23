POLITIČKA KRIZA
Friedrich Merz ima problem koji se zove - Friedrich Merz
Problem s Friedrichom Merzom jest u tome što, kada stvari postanu teške, on ih može učiniti još težima.
Tako je Politico započeo analizu aktualne političke stvarnosti njemačkog kancelara.
Na konferenciji za novinare ovog tjedna tek je počeo govoriti o još jednom katastrofalnom nizu izbornih rezultata kada se zaustavio kako bi ukorio muškarca koji se kretao ispred kamera. "Niste pronašli mjesto? Zaklanjate pogled drugima."
Hladan ton trajao je kratko, ali bio je znakovit. Suočen s golemim političkim pritiskom, Merz pokušava uvjeriti Nijemce da može oživjeti gospodarstvo, reformirati socijalnu državu i zaustaviti odlazak birača prema političkim ekstremima, poput krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD) i Ljevice, koje su tijekom vikenda ostvarile pobjede na pokrajinskim izborima.
Sklon sukobima i bez dovoljno empatije
No njegov borbeni javni nastup iznova zasjenjuje poruku koju pokušava prenijeti. Ironija je u tome što Merz kojeg se viđa daleko od kamera može biti pristupačan i sposoban našaliti se na vlastiti račun. Njegov je politički problem to što premalo birača ikada vidi tu njegovu stranu.
Kritike Merzova ponašanja više se ne odnose samo na stil. Njegov osobni nastup navodi se kao jedan od razloga zbog kojih su demokršćani tako loše prošli u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. Prvi put u poslijeratnoj povijesti stranke nisu uspjeli prijeći izborni prag od pet posto potreban za ulazak u pokrajinski parlament.
Distanciran, sklon sukobima i bez dovoljno empatije, optužbe su to koje se često mogu čuti na Merzov račun dok tijekom sezone regionalnih izbora nastupa u medijima i brani svoje pozicije, katkad pritom dodatno pogoršavajući situaciju.
Jedan susret početkom ovog mjeseca pokazao se posebno štetnim. Tijekom televizijske rasprave pedijatrica i influencerica Bea Merscher njegov je učinak u području izdvajanja za zdravstvo nazvala "nehumanim". Merz joj je ljutito odgovorio da "ide predaleko", liječnike je opisao kao "korisnike" zdravstvenog sustava te dodao: "Vi ste liječnici. Bez ovog zdravstvenog sustava ne biste mogli opstati."
Provjere činjenica pokazale su da je Merz uglavnom bio u pravu kada je riječ o samim izdvajanjima za zdravstvo i reformama, ali problem je bio u tonu. Javnost je uglavnom sklonija liječnicima nego političarima kada se oni nađu u žestokom televizijskom sukobu u udarnom terminu.
"Njegov je problem u tome što se s protivnicima raspravlja kao da su drugi političar ili član uprave", rekao mi je povjerljivo jedan čovjek koji je s Merzom radio dok je bio u oporbi, ne želeći navući kancelarovu ljutnju. "Ne razmišlja o tome kako to izgleda nekome tko sjedi na kauču ispred televizora."
Zna pokazati i ironičan šarm
Ipak, postoji i jedan drugi, neočekivaniji Merz, kojeg se tijekom godina susretalo na međunarodnim skupovima, u kratkim razgovorima, na manjim večerama i događajima na kojima se, kada olabavi kravatu, pojavljuje mnogo pristupačnija osobnost.
Tijekom večere 2022. na kojoj se razgovaralo o sporom njemačkom odgovoru na rat u Ukrajini, novinar Politica pitao je Merza, tadašnjeg oporbenog čelnika, zašto nije snažnije pritisnuo tadašnjeg kancelara Olafa Scholza da Kijevu pošalje oružje većeg dometa. Njegov je odgovor bio izbjegavajući. Novinar mu je to kasnije i spočitnuo.
Moglo je završiti na različite načine. Merz zna naglo prekinuti razgovor ako smatra da se prema njemu netko loše ponaša. No zna pokazati i ironičan šarm. Našalio se da ga "novinar poprilično iskušava", a zatim objasnio da nije želio ostaviti dojam da iz pozadine upravlja vladom dok se sukob zaoštravao.
Postoji i anegdota iz 2025. u Airbusovoj tvornici u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje se pojavio s tadašnjim premijerom Keirom Starmerom. Starmer ga je, na Merzovo zadovoljstvo, oslovio jednostavno s "Friedrich", što je razina neformalnosti neuobičajena u njemačkoj politici. Merz je ponovno bio neodređen kada je riječ o osjetljivom pitanju isporuke projektila Taurus Ukrajini. Ponovno ga je novinar pritisnuo zbog toga što to pitanje nije spomenuo.
Ovaj put situacija mu je bila zabavna. "Opet vi!", primijetio je pri susretu.
Još jedan pogled na tu stranu Merza mogao se osjetiti kad je upitan planira li bivšoj kancelarki Angeli Merkel čestitati rođendan. Pitanje ga je natjeralo da uputi opširne dobre želje svojoj prethodnici, s kojom je imao dobro poznat napet odnos nakon što ga je nadjačala u borbi za kontrolu nad CDU-om i, prema njegovu mišljenju, stranku odvela predaleko ulijevo.
"Naravno! Svi bismo to trebali učiniti!", odgovorio je i nasmijao se.
Privatni zrakoplov i sklonost skupim automobilima
Ti su trenuci važni jer se Merzov javni imidž učvrstio oko sasvim drukčije slike: formalnog, imućnog čovjeka udaljenog od načina razmišljanja mnogih birača. Kao bivši korporativni odvjetnik i predsjednik uprave BlackRocka u Njemačkoj, nikada se nije osobito trudio prikriti plodove svojeg uspjeha u zemlji u kojoj se bogatstvo obično radije pokazuje diskretno.
Godinama su dio toga bili njegov privatni zrakoplov i sklonost skupim automobilima. Otkako je postao kancelar, ublažio je takav životni stil. Paradoksalno, zbog toga je možda počeo djelovati još suzdržanije, a ne manje. Merz koji uživa često je pristupačniji od Merza koji se jako trudi izgledati kancelarski.
Merzov instinkt pod pritiskom jest odgovoriti s još više detalja i još više reformi. Plan od 34 točke za oživljavanje njemačkog gospodarstva izazvao je podsmijeh zbog svoje složenosti, dok je AfD snažno vodio kampanju protiv njegova prijedloga o podizanju dobi za odlazak u mirovinu na 67 godina te je potom ostvario izborni uspjeh.
Sada ne samo da mora djelovati brže nego mora i bolje objasniti svoje argumente: da će reforme države otvoriti nova radna mjesta i dugoročno omogućiti održivost mirovinskog sustava. Trenutačno mnogi Nijemci smatraju da će im reforme jednostavno nešto oduzeti.
Andreas Rödder, istaknuti njemački politički povjesničar i demokršćanin koji se svojedobno kandidirao za kancelara, već dugo upozorava da Merzov "vatrozid" prema krajnjoj desnici neće uspjeti. Smatra da je kancelarova strategija nastavka dosadašnjeg smjera uz nadu da će reforme s vremenom dati rezultate osuđena na neuspjeh.
Ostao skriven od birača koje sada mora pridobiti
Rödder tvrdi da Merzu nedostaje hrabrosti za raskid sa socijaldemokratima i provedbu reformi koje usporavaju napetosti unutar koalicije. Kao i drugi koji su tijekom godina povremeno bili bliski Merzu, a potom se od njega udaljavali, Rödder također upozorava na njegovu pretjeranu osjetljivost na kritike i sklonost tome da odbaci ljude s kojima se sukobio umjesto da ih ponovno pridobije.
"Samo reći: 'Ostajem gdje jesam' ovdje nije odgovor", rekao je Rödder. "Pitanje je zašto on to ne vidi. Najavljuje čitav niz reformi, a ipak nije jasno kako ih u ovoj koaliciji doista može provesti, pa ljudi prestaju vjerovati onome što čuju."
Kako Rödder kaže, riječ je o paradoksu. Merz je imao hrabrosti i upornosti tri puta kandidirati se za vodstvo CDU-a. Ipak, opušteni i samosvjesni Merz, kakav se može vidjeti privatno, uglavnom je ostao skriven od birača koje sada mora pridobiti.
On je vrijedan i pragmatičan kancelar koji zna da su mnoge stvari koje su se nekoć podrazumijevale odjednom postale neizvjesne i svjestan je onoga što je potrebno Njemačkoj kao gospodarskom divu.
Pitanje je ima li sposobnosti i prilagodljivosti shvatiti što je pošlo po zlu te naučiti kako se, unatoč svemu, obraćati Nijemcima i ponovno pridobiti njihova srca i umove, u trenutku kada je njihovu naklonost u velikoj mjeri izgubio.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare