Šef osiguranja bivšeg premijera RS-a osumnjičen za šverc kokaina

Kako je objavio banjolučki portal Capital.ba dugogodišnja istraga otkrila je kako je pripadnik MUP-a RS Milan Vulinović koji je bio na čelu tima zaduženog za osiguranje bivšeg entitetskog premijera Viškovića bio dio kriminalne skupine koja je krijumčarila drogu iz Srbije u BiH, a pritom se štitio svojom pozicijom u policiji.