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Ulica Luje Naletilića

FOTO / Teška prometna nesreća u Zagrebu: Jedna osoba poginula, dvije ozlijeđene

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Hina
|
06. kol. 2026. 07:10
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Teska prometna dogodila se oko 22 sata u Zagrebu, u Ulici Luje Naletilica u kojoj je vozilo sletjelo s kolnika.U prometnoj nesreci jedna osoba je smrtno stradala, a dvije su tesko ozlijedjene.Ocevid je u tijeku. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji /PIXSELL

Jedna osoba smrtno je stradala, a dvije su ozlijeđene u prometnoj nesreći u srijedu navečer u Zagrebu, izvijestila je policija.

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Nesreća se dogodila oko 22 sata u zagrebačkoj Ulici Luje Naletilića pri čemu je vozilo sletjelo s kolnika.

Očevid je u tijeku, navela je u srijedu navečer policija.

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