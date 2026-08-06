Emica Elvedji /PIXSELL

Jedna osoba smrtno je stradala, a dvije su ozlijeđene u prometnoj nesreći u srijedu navečer u Zagrebu, izvijestila je policija.

Podijeli

Oglas

Nesreća se dogodila oko 22 sata u zagrebačkoj Ulici Luje Naletilića pri čemu je vozilo sletjelo s kolnika.

Očevid je u tijeku, navela je u srijedu navečer policija.