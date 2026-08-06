Ulica Luje Naletilića
FOTO / Teška prometna nesreća u Zagrebu: Jedna osoba poginula, dvije ozlijeđene
Hina
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06. kol. 2026. 07:10
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Jedna osoba smrtno je stradala, a dvije su ozlijeđene u prometnoj nesreći u srijedu navečer u Zagrebu, izvijestila je policija.
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Nesreća se dogodila oko 22 sata u zagrebačkoj Ulici Luje Naletilića pri čemu je vozilo sletjelo s kolnika.
Očevid je u tijeku, navela je u srijedu navečer policija.
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