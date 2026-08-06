Iran bi mogao dobiti veću kontrolu nad prometom kroz Hormuz

Iran i Oman posljednjih su tjedana vodili bilateralne razgovore o režimu plovidbe kroz tjesnac, kojim obje zemlje upravljaju preko svojih obala. Iran je objavio da su u pregovorima ostvareni "veliki pomaci" te da bi prema mogućem dogovoru brodovi koji prolaze Hormuškim tjesnacem ulazili i izlazili iz Perzijskog zaljeva kroz iranske vode.