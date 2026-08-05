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POVIJEST POD VODOM

FOTO / Dunav se isušuje, a na površinu izranjaju njemački ratni brodovi i kosti mamuta

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N1 Info
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05. kol. 2026. 17:55
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REUTERS
Djordje Kojadinovic/REUTERS

Zbog dugotrajne suše vodostaj Dunava, druge najduže europske rijeke, pao je na rekordno niske razine. Posljedice su ozbiljne – elektrane su pred gašenjem, zemlje srednje i istočne Europe uvode mjere štednje električne energije, a iz riječnog korita izranjaju desetljećima skriveni ostaci iz prošlosti

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Kod srpskog grada Prahova ponovno su se pojavili deseci njemačkih ratnih brodova iz Drugog svjetskog rata.

Riječ je o plovilima nacističke Crnomorske flote koja su Nijemci namjerno potopili u rujnu 1944. tijekom povlačenja pred napredovanjem sovjetske vojske. Na nekim olupinama i dalje se nalazi eksploziv, zbog čega njihovo uklanjanje godinama predstavlja velik izazov.

Trenutačno je s obale vidljivo najmanje 20 brodova različitih veličina. Niska razina rijeke otežava i plovidbu, a mještani upozoravaju da veliki teretni brodovi na pojedinim dijelovima Dunava više ne mogu prolaziti, javlja CBS News.

Suhi Dunav otkriva povijesne ostatke

REUTERS
REUTERS
REUTERS
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Kosti vunastog mamuta u Bugarskoj

Olupine su izranjale i prethodnih godina tijekom sušnih razdoblja, no ovogodišnji pad vodostaja ponovno je skrenuo pozornost na problem sigurnosti plovidbe i uklanjanja ratnih ostataka.

Istodobno je na bugarskom dijelu Dunava, u blizini grada Rusea, otkriveno više kostiju vunastog mamuta. Stručnjaci smatraju da ostaci pripadaju mlađoj jedinki koja je živjela u ledenom dobu. Dosad su pronađeni dijelovi čeljusti, kljova, lopatice i bedrene kosti.

Prema riječima arheologa, riječ je o vrijednom nalazu jer su sve kosti pronađene na jednom mjestu i vjerojatno pripadaju istoj životinji.

Vunasti mamuti živjeli su uz prve ljude, koji su ih lovili zbog hrane te njihove kljove i kosti koristili za izradu alata. Izumrli su prije otprilike 4.000 godina.

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Teme
bugarska dunav klimatske promjene srbija suša toplinski val

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