POVIJEST POD VODOM
FOTO / Dunav se isušuje, a na površinu izranjaju njemački ratni brodovi i kosti mamuta
Zbog dugotrajne suše vodostaj Dunava, druge najduže europske rijeke, pao je na rekordno niske razine. Posljedice su ozbiljne – elektrane su pred gašenjem, zemlje srednje i istočne Europe uvode mjere štednje električne energije, a iz riječnog korita izranjaju desetljećima skriveni ostaci iz prošlosti
Kod srpskog grada Prahova ponovno su se pojavili deseci njemačkih ratnih brodova iz Drugog svjetskog rata.
Riječ je o plovilima nacističke Crnomorske flote koja su Nijemci namjerno potopili u rujnu 1944. tijekom povlačenja pred napredovanjem sovjetske vojske. Na nekim olupinama i dalje se nalazi eksploziv, zbog čega njihovo uklanjanje godinama predstavlja velik izazov.
Suhi Dunav otkriva povijesne ostatke
Djordje Kojadinovic/REUTERS
Djordje Kojadinovic/REUTERS
Djordje Kojadinovic/REUTERS
LYUBOSLAV YORDANOV/SLIVO POLE MU via REUTERS
LYUBOSLAV YORDANOV/SLIVO POLE MU via REUTERS
LYUBOSLAV YORDANOV/SLIVO POLE MU via REUTERS
Kosti vunastog mamuta u Bugarskoj
Olupine su izranjale i prethodnih godina tijekom sušnih razdoblja, no ovogodišnji pad vodostaja ponovno je skrenuo pozornost na problem sigurnosti plovidbe i uklanjanja ratnih ostataka.
Istodobno je na bugarskom dijelu Dunava, u blizini grada Rusea, otkriveno više kostiju vunastog mamuta. Stručnjaci smatraju da ostaci pripadaju mlađoj jedinki koja je živjela u ledenom dobu. Dosad su pronađeni dijelovi čeljusti, kljova, lopatice i bedrene kosti.
Prema riječima arheologa, riječ je o vrijednom nalazu jer su sve kosti pronađene na jednom mjestu i vjerojatno pripadaju istoj životinji.
Vunasti mamuti živjeli su uz prve ljude, koji su ih lovili zbog hrane te njihove kljove i kosti koristili za izradu alata. Izumrli su prije otprilike 4.000 godina.
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