Kako je otkriven osmi kontinent? Zealandija im je cijelo vrijeme bila pod nosom

Iako se u svakodnevnom govoru kontinent smatra velikim kopnenim područjem, geološka definicija je drukčija. Da bi neko područje bilo proglašeno kontinentom, mora biti izdignuto u odnosu na okolno morsko dno, imati raznolike stijene karakteristične za kontinentalnu koru, znatno deblju koru od oceanske te biti jasno odvojeno od susjednih kontinenata. Zealandija ispunjava sve te uvjete.