Vremenska prognoza
Dio Hrvatske očekuje promjena vremena: Stižu pljuskovi, bura i pad temperature
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.
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Maksimum toplinskog vala sporo se premješta preko naših krajeva prema istoku. Mlazna struja brzine oko 210 km/h na visini od 11.000 m iznad tla proteže se iznad južne Engleske, Sjevernog mora, Danske i Švedske te struji prema zapadnom Sibiru. S njezine sjeverne strane spušta se hladna nestabilna zračna masa prema europskom kopnu.
Prema sadašnjem razvoju vremenske situacije, glavnina hladnog i vlažnog zraka proći će sjevernije od Alpa. Oslabljena hladna fronta proći će sjevernije od naših krajeva te se jaka nevremena prognoziraju sjeverno od Alpa, nad Češkom, Poljskom i Slovačkom te nad Panonskom nizinom na obroncima Karpata. Manja količina nestabilnog zraka zaobići će Alpe i kroz Bečka vrata djelovati ovaj vikend na vrijeme u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Prognoziramo pad temperature zraka za 5 do 8 °C, jake grmljavinske pljuskove i udare vjetra. Na sjevernom Jadranu zapuhat će jaka bura koja će se sporo premještati prema južnom Jadranu. Djelovanje toplinskog vala i visoke temperature zadržat će se na srednjem i južnom Jadranu uz obilje sunca i umjeren do jak poslijepodnevni maestral.
Danas će vrijeme biti sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije, Istre i u Gorskom kotaru očekuje se umjeren do jak razvoj dnevne naoblake uz lokalnu grmljavinu i pokoji rijetki pljusak.
U unutrašnjosti će puhati slab sjeveroistočnjak, a na Jadranu slab do umjeren maestral. Najviše dnevne temperature zraka na Jadranu bit će oko 35 °C, a u unutrašnjosti od 35 do 40 °C.
Sutra, u petak, na srednjem i južnom Jadranu bit će pretežno sunčano i vruće. Jutarnje temperature bit će oko 23 °C, a najviše dnevne oko 36 °C. U sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu bit će promjenljivo oblačno, osobito u drugoj polovini dana, kada očekujemo jak razvoj kumulusne naoblake uz grmljavinske pljuskove i mahovite udare vjetra. Na sjevernom Jadranu zapuhat će jaka, a u podvelebitskom primorju na mahove i olujna bura, stoga je potreban oprez pri aktivnostima na moru. Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će od 19 do 23 °C, a na sjevernom Jadranu oko 24 °C. Najviše dnevne temperature bit će u manjem padu te će iznositi od 29 do 33 °C.
Temperatura mora je između 25 i 27 °C, a UV indeks je visok i vrlo visok.
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