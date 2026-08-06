Dio Hrvatske očekuje promjena vremena: Stižu pljuskovi, bura i pad temperature

Prema sadašnjem razvoju vremenske situacije, glavnina hladnog i vlažnog zraka proći će sjevernije od Alpa. Oslabljena hladna fronta proći će sjevernije od naših krajeva te se jaka nevremena prognoziraju sjeverno od Alpa, nad Češkom, Poljskom i Slovačkom te nad Panonskom nizinom na obroncima Karpata. Manja količina nestabilnog zraka zaobići će Alpe i kroz Bečka vrata djelovati ovaj vikend na vrijeme u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Prognoziramo pad temperature zraka za 5 do 8 °C, jake grmljavinske pljuskove i udare vjetra. Na sjevernom Jadranu zapuhat će jaka bura koja će se sporo premještati prema južnom Jadranu. Djelovanje toplinskog vala i visoke temperature zadržat će se na srednjem i južnom Jadranu uz obilje sunca i umjeren do jak poslijepodnevni maestral.