Hrvatska izostala s liste: Koje su najtraženije europske destinacije ovog ljeta

Najveći turistički magnet i dalje je Španjolska, koja prednjači i po broju pretraga i po rezervacijama. Španjolske vlasti procjenjuju da bi tijekom 2026. zemlju moglo posjetiti čak 100 milijuna stranih turista, što bi bio novi rekord. S obzirom na to da Španjolska ima oko 48 milijuna stanovnika, broj posjetitelja bio bi više nego dvostruko veći od broja njezinih stanovnika.