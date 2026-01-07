Gorjela obiteljska kuća: Vatrogasci pronašli tijelo

Krunoslav Petric/PIXSELL/Ilustracija

U Tovarniku na vukovarskom području u srijedu rano ujutro došlo je do požara na obiteljskoj kući u kojoj je tijekom gašenja pronađeno izgorjelo tijelo.

Vukovarsko-srijemska policija dobila je dojavu oko 4,45 sati da je u Tovarniku došlo do požara na obiteljskoj kući.

Brzo su angažirani vatrogasci koji su tijekom gašenja požara unutar kuće uočili izgorjelo tijelo.

U policiji navode da će, kada se stvore uvjeti, provesti očevid i kriminalističko istraživanje.