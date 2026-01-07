Tovarnik
Gorjela obiteljska kuća: Vatrogasci pronašli tijelo
Hina
|
07. sij. 2026. 10:01
|
0komentara
U Tovarniku na vukovarskom području u srijedu rano ujutro došlo je do požara na obiteljskoj kući u kojoj je tijekom gašenja pronađeno izgorjelo tijelo.
Oglas
Vukovarsko-srijemska policija dobila je dojavu oko 4,45 sati da je u Tovarniku došlo do požara na obiteljskoj kući.
Brzo su angažirani vatrogasci koji su tijekom gašenja požara unutar kuće uočili izgorjelo tijelo.
U policiji navode da će, kada se stvore uvjeti, provesti očevid i kriminalističko istraživanje.
Vijesti
|
prije 1h
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Crna kronika
|
prije 53 min.|
Oglas
Oglas