Navodni provalnik skuhao si je obrok i okupao se u kadi u kući u koju je provalio na njemačkom baltičkom otoku Rügenu, objavila je u ponedjeljak njemačka policija.
Susjed je u nedjelju navečer alarmirao policiju u gradu Lohmeu.
Svjetla su navodno bila upaljena u nekoliko prostorija.
S dvorišta su policajci primijetili muškarca kako sjedi u kadi na gornjem katu. Kada ih je primijetio, navodno je izišao iz kupaonice.
Policajci su ga u kući zatekli golog.
Za dvadesetpetogodišnjaka je rečeno da se ponašao agresivno i pružao otpor.
Priveden je u policijski pritvor, a kriminalistička policija osigurala je dokaze na mjestu događaja.
