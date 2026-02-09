Unsplash / Ilustracija

Navodni provalnik skuhao si je obrok i okupao se u kadi u kući u koju je provalio na njemačkom baltičkom otoku Rügenu, objavila je u ponedjeljak njemačka policija.

Susjed je u nedjelju navečer alarmirao policiju u gradu Lohmeu.

Svjetla su navodno bila upaljena u nekoliko prostorija.

S dvorišta su policajci primijetili muškarca kako sjedi u kadi na gornjem katu. Kada ih je primijetio, navodno je izišao iz kupaonice.

Policajci su ga u kući zatekli golog.

Za dvadesetpetogodišnjaka je rečeno da se ponašao agresivno i pružao otpor.

Priveden je u policijski pritvor, a kriminalistička policija osigurala je dokaze na mjestu događaja.