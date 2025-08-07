Tragedija
Izbio požar u Slavonskom Brodu, poginula žena
07. kol. 2025. 06:48
Rano jutros, točnije iza 4 sata Centar 112 je dobio dojavu da je planuo požar na obiteljskoj kući u Slavonskom Brodu.
Na mjesto požara su izašli pripadnici JVP grada Slavonskog Broda koji su lokalizirali požar te policijski službenici.
U požaru je poginula žena (74). Uzrok požara će se utvrditi očevidom, prenose 24sata.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
