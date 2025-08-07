Oglas

Tragedija

Izbio požar u Slavonskom Brodu, poginula žena

N1 Info
07. kol. 2025. 06:48
20.07.2024., Slavonski Brod - U Ulici Josipa Runjanina grom udario u krov obiteljske kuce. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL/Ilustracija

Rano jutros, točnije iza 4 sata Centar 112 je dobio dojavu da je planuo požar na obiteljskoj kući u Slavonskom Brodu.

Na mjesto požara su izašli pripadnici JVP grada Slavonskog Broda koji su lokalizirali požar te policijski službenici.

U požaru je poginula žena (74). Uzrok požara će se utvrditi očevidom, prenose 24sata.

Slavonski Brod požar

