Teolog: Mladi na koncertima slave rame uz rame s onima koji nose ustaške simbole, pitam se gdje je zakazala Crkva

"Već trideset godina gura se narativ država i Crkva, ispada Božja država. Na tom tragu, baš nedavno je američki novinar Mehdi Hasan imao raspravu s dvadesetak desničara u kojem je jedan istaknuo da je kršćanski nacionalist i da zastupa katoličku autokraciju. Novinar ga je pitao kako ćete vi doći do toga, a on mu je odgovorio: ljudi će glasati za to, znači demokratskim alatima", objašnjava Trifunović.