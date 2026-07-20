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policija poziva na oprez

Lažni liječnik nazvao staricu, dogovorili susret te ju opljačkao za velik novac

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Hina
|
20. srp. 2026. 12:11
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congerdesign/Pixabay/ilustracija

Zagrebačka policija izvijestila je u ponedjeljak o najnovijoj prijevari u kojoj je 80-godišnjakinja ostala bez nekoliko desetaka tisuća eura nakon što je povjerovala priči lažnog liječnika.

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Policija je izvijestila da je nepoznati prevarant nazvao u nedjelju oko 17 sati 80-godišnjakinju kojoj se lažno predstavio kao liječnik, navodeći da je članica njezine obitelji nastradala te zatražio novac za njezin hitni operativni zahvat.

Nakon što je 80-godišnjakinja povjerovala u lažnu priču, nepoznati počinitelj je dogovorio susret, nakon čega mu je ona predala nekoliko desetaka tisuća eura.

Policija ističe da je kriminalistička istraga u tijeku, a građane savjetuje da ukoliko zaprime ovakav ili sličan poziv odmah prekinu daljnji razgovor i o svemu obavijeste policije na broj 192.

Podsjećaju da ovaj oblik prijevare uključuje poziv nepoznatog muškarca ili žene, a koji se predstavljaju kao liječnici navodeći da je dijete osobe s kojom su uspostavili telefonski kontakt upravo teško nastradalo u prometnoj nesreći te da je za daljnje liječenje potrebno žurno platiti liječnicima.

Prevaranti potom traže da se novac donese na određenu lokaciju odnosno javno mjesto, dodaje policija, navodeći da su u takve prijevare često uključeni i počinitelji iz inozemstva.

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lažni liječnik policijsko upozorenje prijevara telefonska prijevara umirovljenici

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