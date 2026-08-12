Od početka godine šumski požari progutali su gotovo 200.000 hektara u Španjolskoj, što je šest puta više nego u istom razdoblju 2025. godine. Kako bi smanjile rizike tijekom jednog od tjedana u godini s najvećom opasnošću od požara, regionalne vlasti odredile su 660 službenih lokacija za promatranje pomrčine, uz strogu zabranu roštiljanja, parkiranja na nedopuštenim mjestima i korištenja strojeva u izrazito suhim šumskim područjima.