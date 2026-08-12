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Neviđen kaos u članici EU-a: Mobiliziraju se hitne službe i policija, uvode izvanredne mjere
Iberski poluotok nalazi se pred astronomskim događajem globalnih razmjera koji će zahtijevati iznimne logističke i institucionalne napore.
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Uoči potpune pomrčine Sunca, predviđene za ovu srijedu, 12. kolovoza, španjolske vlasti pokrenule su kampanju sigurnosti i prevencije požara kako bi usmjerile očekivani priljev od šest milijuna ljudi koji će događaj pokušati promatrati iz područja s najboljom vidljivošću u kontinentalnoj Europi, piše španjolski Mnews.
U koordiniranoj operaciji iz sjedišta Civilne zaštite u Madridu sudjelovat će više od 35.000 pripadnika policije i hitnih službi, a vlasti su odredile 123 područja s posebnim sigurnosnim režimom.
Glavna zabrinutost državnih institucija odnosi se na posljedice koje bi masovni dolazak posjetitelja mogao imati na ruralna područja pogođena sušom, posebice s obzirom na to da je španjolska Državna meteorološka agencija (Aemet) izdala upozorenja zbog temperatura koje će dosezati 40 Celzijevih stupnjeva i visoke do vrlo visoke opasnosti od požara.
Od početka godine šumski požari progutali su gotovo 200.000 hektara u Španjolskoj, što je šest puta više nego u istom razdoblju 2025. godine. Kako bi smanjile rizike tijekom jednog od tjedana u godini s najvećom opasnošću od požara, regionalne vlasti odredile su 660 službenih lokacija za promatranje pomrčine, uz strogu zabranu roštiljanja, parkiranja na nedopuštenim mjestima i korištenja strojeva u izrazito suhim šumskim područjima.
Strah od izbijanja požara potaknuo je prosvjede ekoloških skupina u manjim mjestima poput Buitraga de Lozoye, a u obližnjim općinama neki su javni događaji preventivno otkazani.
Ipak, upozorenja zbog vremenskih prilika nisu zaustavila priljev turista. Potražnja za najmom kampera dosegnula je 70 posto raspoloživih kapaciteta, dok je broj rezervacija smještaja u sjevernim regijama poput Asturije porastao za čak 292 posto u odnosu na prethodnu godinu.
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