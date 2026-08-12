HZJZ: Nije točno da voda na području Gospića pet mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve

Osim što se prati kvaliteta vode na crpilištu Mrđenovac, uzorkovanja i analize parametara skupine B (uključujući metale i PFAS-ove i sve ostale Pravilnikom propisane parametre) obavljene su i na ostalim crpilištima na području županije i to: izvori Kozjan, Mračaj i Vriline uzorkovani su 31. ožujka 2026. godine, Izvorište Žižići, Maljkovac i Lončari uzorkovani su 24. lipnja 2026. godine, a izvor Bačvice 13. srpnja 2026. godine. Na crpilištu Tonkovića vrilo provedene su analize 17. travnja 2026. godine te 13. srpnja 2026. godine. Svi rezultati sirovih voda bili su ispravni prema praćenim kemijskim parametrima, a neispravni po pitanju mikrobioloških parametara. Sirova voda koja se zahvaća na vodocrpilištima se dezinficira prije distribucije te je voda koja se isporučuje potrošačima bila mikrobiološki ispravna što potvrđuju rezultati B analiza provedenih na mreži kod potrošača, ali isto tako i rezultati 159 analiza na parametre skupine A koji su uzorkovani na području Ličko-senjske županije od početka 2026. godine do 10. kolovoza 2026. Od provedenih 159 analiza na parametre skupine A u vodoopskrbnoj mreži samo su dva uzoraka bila neispravna i to zbog neispravnosti samih izljevnih mjesta. Nesukladnosti su uklonjene hitnim radnjama, a ponovljeni uzorci potvrdili su sukladnost", priopćili su.