Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija

U parkiranom vozilu u Velebitskoj ulici u Splitu u srijedu oko 00,50 sati došlo je do detonacije, a prema preliminarnim rezultatima očevida sumnja se da je aktivirano pirotehničko sredstvo kategorije F4, izvijestila je splitska policija.

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Dio Velebitske ulice jutros je zbog policijskog postupanja bio zatvoren za promet, između križanja s Vinkovačkom ulicom i Ulicom Brune Bušića. Na mjestu događaja policija je ogradila područje i provela očevid.

Na mjesto događaja izašli su i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Split, koji su intervenirali s jednim vozilom i tri vatrogasca.

U detonaciji nije bilo ozlijeđenih osoba, a nije uočena ni materijalna šteta na drugim parkiranim vozilima ili obližnjim objektima.

F4 je kategorija pirotehničkih sredstava za vatromete koja predstavlja visok rizik i namijenjena je uporabi osobama sa stručnim znanjem, odnosno profesionalnim korisnicima.

Prema preliminarnim rezultatima očevida, postoje osnove sumnje da je u parkiranom automobilu aktivirano takvo pirotehničko sredstvo.