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oštećen automobil

Detonacija u Splitu: Policija objavila detalje

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N1 Info , Hina
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12. kol. 2026. 09:00
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12.06.2026., Sibenik - Policija je iz sigurnosnih razloga ogradila prostor na koji su nocas pali komadi fasade. Prolaznici izbjegavaju prolazak tim dijelom jer jos ima opasnih mjesta na procelju zgrade. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija

U parkiranom vozilu u Velebitskoj ulici u Splitu u srijedu oko 00,50 sati došlo je do detonacije, a prema preliminarnim rezultatima očevida sumnja se da je aktivirano pirotehničko sredstvo kategorije F4, izvijestila je splitska policija.

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Dio Velebitske ulice jutros je zbog policijskog postupanja bio zatvoren za promet, između križanja s Vinkovačkom ulicom i Ulicom Brune Bušića. Na mjestu događaja policija je ogradila područje i provela očevid.

Na mjesto događaja izašli su i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Split, koji su intervenirali s jednim vozilom i tri vatrogasca.

U detonaciji nije bilo ozlijeđenih osoba, a nije uočena ni materijalna šteta na drugim parkiranim vozilima ili obližnjim objektima.

F4 je kategorija pirotehničkih sredstava za vatromete koja predstavlja visok rizik i namijenjena je uporabi osobama sa stručnim znanjem, odnosno profesionalnim korisnicima.

Prema preliminarnim rezultatima očevida, postoje osnove sumnje da je u parkiranom automobilu aktivirano takvo pirotehničko sredstvo.

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Teme
eksplozija očevid policija split vozilo

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