Trump je snimljen kako se ukrcava u predsjednički Boeing 747 u Ankari, ali je kasnije nezapaženo prebačen u vozilo za ketering na aerodromu, koje ga je odvezlo do zrakoplova C-32A Zračnih snaga, izvijestio je Washington Post, pozivajući se na američkog dužnosnika upoznatog s operacijom i materijalom koji su novine pregledale.