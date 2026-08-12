"Radim ono što kažu..."
Trump potvrdio: Željeli su da idem drugim letom. Radim ono što kažu
Američki predsjednik Donald Trump promijenio je avion zbog moguće prijetnje nakon odlaska sa samita NATO-a u Turskoj, rekao je novinarima u utorak.
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Američki mediji su u ponedjeljak izvijestili da je Trump tajno napustio Tursku manjim vojnim zrakoplovom zbog iranske prijetnje. Donald Trump novinarima je rekao da je slijedio upute Tajne službe i vojske. "Željeli su da idem drugim letom, drugim avionom... Radim ono što kažu", rekao je.
"Pretpostavljam da je postojala prijetnja. Nisam previše pitao. Dobivam puno prijetnji za koje ne znate. Svaki značajan predsjednik ih dobiva", dodao je.
Trump je snimljen kako se ukrcava u predsjednički Boeing 747 u Ankari, ali je kasnije nezapaženo prebačen u vozilo za ketering na aerodromu, koje ga je odvezlo do zrakoplova C-32A Zračnih snaga, izvijestio je Washington Post, pozivajući se na američkog dužnosnika upoznatog s operacijom i materijalom koji su novine pregledale.
Manji zrakoplov je prevezao Trumpa u Ujedinjeno Kraljevstvo, dok su osoblje Bijele kuće i novinari ostali u većem zrakoplovu, očito nesvjesni da predsjednik više nije tamo. Operacija je bila osmišljena kako bi se stvorio dojam da je Trump cijelo vrijeme putovao predsjedničkim zrakoplovom, prema Washington Postu.
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