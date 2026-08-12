Primorsko-goranska županija zatražila pojačan nadzor kvalitete vode i dodatne analize

Goran Kovacic/PIXSELL

Primorsko-goranska županija zatražila je, nakon informacija o ekološkom izgredu u Gospiću, pojačan nadzor kvalitete vode, posebice jer se Rab vodom opskrbljuje iz Like, te će biti provedene dodatne analize kako bi se pravodobno utvrdile eventualne promjene u kvaliteti vode.

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Iz Primorsko-goranske županije ističu kako su informacije o ekološkom izgredu, odnosno ilegalnom dopremanju i odlaganju otpada na području Gospića, izazvale veliku zabrinutost u hrvatskoj javnosti te da dodatnu pozornost traži činjenica da se otok Rab vodom opskrbljuje s kopna, putem izvorišta Hrmotine, koje koristi vode rijeka Like i Gacke.

Stoga je župan Ivica Lukanović održao konzultacije s ravnateljem Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Željkom Linšakom, kako bi se informirao o aktualnom stanju i provedenim mjerama te je, zbog ozbiljnosti stanja, zatražio pojačan nadzor kvalitete vode.

Ravnatelj Linšak je izvijestio kako dosadašnje službene analize i kontinuirani nadzor nisu pokazali utjecaj onečišćenja povezanog sa slučajem u Gospiću na sigurnost vode u javnom vodoopskrbnom sustavu otoka Raba.

Prema podatcima iz županije, dogovoreno je kako će se u sklopu dodatnog nadzora posebno ispitivati prisutnost metala i PFAS spojeva. Takve su se analize dosad provodile dva puta godišnje, no, ubuduće će se provoditi jednom mjesečno, čime se osigurava učestalije i detaljnije praćenje kvalitete vode.

Rezultati analiza bit će javno dostupni na mrežnim stranicama Zavoda.