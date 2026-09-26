Na zagrebačkoj Peščenici pronađeno tijelo muškarca: Riječ je o nigerijskom MMA borcu?

MUP

U krugu poduzeća na zagrebačkoj Peščenici u utorak je pronađeno tijelo muškarca, a policija je naknadno utvrdila da je riječ o 26-godišnjaku, dok se i dalje utvrđuju sve okolnosti njegova stradavanja, izvijestila je u subotu Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

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Prema podacima PUZ-a, 22. rujna oko 14:30 u krugu zagrebačkog poduzeća pronađeno je tijelo nepoznate osobe, a danas je PUZ objavio da je utvrđen identitet pronađene osobe te da je riječ o 26-godišnjaku, no nije objavljen njegov identitet ni druge okolnosti slučaja.

Prema navodima medija, pronađeni posmrtni ostaci navodno pripadaju bivšem MMA borcu Abrahamu Salimonu Areu. Mediji su nakon pronalaska posmrtnih ostataka na Peščenici objavili da su pronađeni tijekom radova na prostoru prekrivenom otpadom. Posmrtni ostaci navodno su prevezeni su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi identifikacije, utvrđivanja uzroka smrti i provjere okolnosti slučaja.

Policija nije objavila pojedinosti o okolnostima smrti 26-godišnjaka niti je navela postoje li elementi kaznenog djela.