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TRAGEDIJA

Šestero mrtvih nakon eksplozije u zgradi u Ateni

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Hina
|
26. ruj. 2026. 16:16
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Požar, Grčka, Atena
LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Šest osoba je poginulo, priopćila je grčka vatrogasna služba, u urušavanju dvokatnice u turističkom području središnje Atene nakon eksplozije za koju je gradonačelnik glavnog grada rekao da je vjerojatno povezana s plinskom infrastrukturom.

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Pripadnici hitnih službi uz pomoć pasa tragača, kamera i senzora, pronašli su tijela šest osoba, rekao je glasnogovornik vatrogasne službe u televizijskom obraćanju.

Na mjesto događaja stigla je i jedinica vatrogasne službe za kriminalističke istrage kako bi utvrdila uzrok eksplozije, nakon izvještaja o mirisu plina u području u kojem se nalaze hoteli i objekti za kratkoročni najam.

U subotu su u pripravnosti bila i vozila koja su trebala prevesti tijela na identifikaciju.

U eksploziji u petak uništena je dvokatnica u Plaki, blizu nekih od najposjećenijih atenskih znamenitosti, među kojima su Akropola i Zeusov hram a oštećene su i kuće u blizini, dućani i automobili. Krhotine i razbijeno staklo odletjeli su tri bloka dalje.

Zgrada je pretvorena u hrpu metala, urušenih balkona i visećih betonskih ploča, rekao je dužnosnik vatrogasne službe.

Teme
atena eksplozija

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