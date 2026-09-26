JAKE KIŠE
Poplave u Tajlandu paralizirale Bangkok
Jake kiše i poplave dobrim su dijelom paralizirale Bangkok, prenosi agencija dpa.
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Svih 50 okruga šireg područja Bangkoka proglašeno je područjima pogođenima katastrofom, izvijestili su u subotu tajlandski mediji.
Tajlandska televizija Thai PBS izvijestila je da su vlasti pretvorile hramove i škole u glavnom gradu u privremena skloništa za hitne slučajeve.
Promet se u mnogim dijelovima grada potpuno zaustavio. Očekuju se nove obilne oborine i u nedjelju.
Thai PBS izvijestio je da je zaposlenicima javnog sektora naloženo da u ponedjeljak i utorak rade od kuće.
Škole će također ostati zatvorene, prema pisanju lista Khaosod.
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