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JAKE KIŠE

Poplave u Tajlandu paralizirale Bangkok

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Hina
|
26. ruj. 2026. 16:10
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Tajland
ARNUN CHONMAHATRAKOOL / AFP

Jake kiše i poplave dobrim su dijelom paralizirale Bangkok, prenosi agencija dpa.

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Svih 50 okruga šireg područja Bangkoka proglašeno je područjima pogođenima katastrofom, izvijestili su u subotu tajlandski mediji.

Tajlandska televizija Thai PBS izvijestila je da su vlasti pretvorile hramove i škole u glavnom gradu u privremena skloništa za hitne slučajeve.

Promet se u mnogim dijelovima grada potpuno zaustavio. Očekuju se nove obilne oborine i u nedjelju.

Thai PBS izvijestio je da je zaposlenicima javnog sektora naloženo da u ponedjeljak i utorak rade od kuće.

Škole će također ostati zatvorene, prema pisanju lista Khaosod.

Teme
poplava tajland

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