podaci DZS-a
Poljoprivredno zemljište sve skuplje: Evo koliko stoji hektar oranice u Hrvatskoj
Prosječna cijena kupljenih oranica u Hrvatskoj prošle je godine iznosila 6.723 eura po hektaru, što je 758 eura više nego u godini ranije, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).
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Statistika pokazuje i da je u 2025. godini porasla prosječna cijena kupljenih pašnjaka, za 2.859 eura, na 6.893 eura po hektaru, dok je prosječna cijena kupljenih livada iznosila 4.280 eura po hektaru, što je 1.198 eura više nego u godini ranije.
U Panonskoj Hrvatskoj prosječna cijena kupljenih oranica u 2025. iznosila je 7.073 eura po hektaru, livada 3.232 eura po hektaru, a pašnjaka 3.836 eura po hektaru. U odnosu na godinu prije prosječna cijena kupljenih oranica porasla je 842 eura po hektaru, livada za 787 eura po hektaru, dok je hektar pašnjaka u prosjeku poskupio za 888 eura.
U Jadranskoj Hrvatskoj prosječna cijena kupljenih oranica u 2025. iznosila je 9.401 euro po hektaru, livada 4.219 eura po hektaru, a pašnjaka 7.566 eura po hektaru. Prema godini prije prosječna cijena oranica porasla je za 2.746 eura, pašnjaka za 3.232 eura, dok je prosječna cijena livada skuplja za 1.410 eura.
U Sjevernoj Hrvatskoj prosječna cijena kupljenih oranica u 2025. iznosila je 5.356 eura po hektaru, livada 5.113 eura po hektaru, a pašnjaka 4.089 eura po hektaru. U odnosu na lani je prosječna cijena oranica porasla je za 413 eura, pašnjaka za 834 eura, dok je prosječna cijena livada skuplja za 1.106 eura.
Iz DZS-a objašnjavaju kako su podaci o cijenama kupljenog zemljišta dobiveni na temelju raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva financija - Porezne uprave te da se podaci prikupljaju isključivo za poljoprivredno zemljište korišteno za poljoprivredne svrhe. Iz cijena su, kako su naveli, isključene vrijednosti bilo kakvih objekata na poljoprivrednom zemljištu i transferi među rodbinom.
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