Poljoprivredno zemljište sve skuplje: Evo koliko stoji hektar oranice u Hrvatskoj

U Panonskoj Hrvatskoj prosječna cijena kupljenih oranica u 2025. iznosila je 7.073 eura po hektaru, livada 3.232 eura po hektaru, a pašnjaka 3.836 eura po hektaru. U odnosu na godinu prije prosječna cijena kupljenih oranica porasla je 842 eura po hektaru, livada za 787 eura po hektaru, dok je hektar pašnjaka u prosjeku poskupio za 888 eura.