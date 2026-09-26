ZET i Holding u ponedjeljak štrajkaju, HDZ: "Nastat će kolaps, Možemo mora preuzeti odgovornost"

"Moraju preuzeti odgovornost za ono što im je u nadležnosti. Sve što predbacuju HDZ-u sada nastoje izbjeći i stava su - ako postoji problem, to će netko drugi riješiti, ja nisam nadležan. Ne, Možemo! je nadležan za funkcioniranje Zagrebačkog holdinga, za funkcioniranje grada u cijelosti", poručio je.