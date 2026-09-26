Bolovi u koljenu u mirovanju: Uzrok, simptomi i kada zbog ovog problema morate liječniku?

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Bolovi u koljenu u mirovanju javljaju se dok sjedite, ležite ili spavate i zna biti zbunjujuća. Mnogi ljudi očekuju da bol nestane čim prestanu s aktivnošću pa se iznenade kad ih bol u koljenu probudi usred noći ili ih koljeno zaboli dok samo sjede. Ipak, kod nekih ljudi će se bol povećati upravo u mirovanju.

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Bolovi u koljenu su česti problem mnogih ljudi. Bol može biti intenzivna, povremena, a nerijetko se bolovi u koljenu javljaju i u mirovanju pa se kod nekih ova bol pojačava upravo tada. Razloga za to je mnogo, a u pojedinim slučajevima je važno odmah potražiti pomoć liječnika.

Zašto koljeno boli i kada mirujete?

Iako zvuči neobično, bolovi u koljenu postoje u mirovanju i to iz više razloga.

Za početak, kada osoba miruje, sjedi ili leži više primjećuje što se događa s tijelom i više primjećuje bol. Također, za vrijeme mirovanja se drugačije raspodjeljuje krv u tijelu i upale postaju izraženije.

Osim toga, navečer pada razina kortizola koji djeluje protuupalno pa se pojačava i osjećaj boli.

Isto tako, kod spavanja, određeni položaji mogu dodatno utjecati na pojačanu bol.

Uzroci bolova u koljenu u mirovanju

Kao što postoji više razloga zašto koljeno boli baš u mirovanju, isto tako postoji i više uzroka zbog kojih uopće dolazi do bolova u koljenu u mirovanju.

Neki od njih su:

1. Osteoartritis

Ovo je najčešći oblik artritisa koljena i nastaje trošenjem hrskavice koja inače ublažava trenje između kostiju. Kada se hrskavica istroši, kosti se trljaju jedna o drugu, što uzrokuje bol, oticanje i ukočenost.

Sama hrskavica nema živce, pa bol zapravo dolazi iz okolnih struktura, točnije iz kosti ispod hrskavice, sinovijalne ovojnice i zadebljanih ligamenata koji tijekom dana akumuliraju mala oštećenja, a upalne tvari otpuštaju upravo tijekom mirovanja.

2. Burzitis

Burza je mala vrećica ispunjena tekućinom koja ublažava trenje oko zgloba. Kada se upali, najčešće zbog preopterećenja, dužeg klečanja ili udarca, dolazi do burzitisa, a prednji dio koljena otekne, što stvara pritisak i bol čak i kada koljeno miruje ili se samo blago savija.

3. Reumatoidni artritis

Riječ je o autoimunoj bolesti kod koje imunološki sustav napada zdravo tkivo zglobova, uključujući koljena. Ovo stanje uzrokuju upalu koja se često pogoršava upravo noću ili tijekom mirovanja.

4. Giht

Giht nastaje nakupljanjem kristala mokraćne kiseline u zglobu, a iako se najčešće povezuje s palcem na nozi, može pogoditi i koljeno. Napadi gihta karakteriziraju nagla, intenzivna bol, crvenilo, otok i osjećaj topline u zglobu, a bol može biti toliko jaka da čak i dodir plahte postane nepodnošljiv.

5. Bakerova cista

Nakupljanje viška tekućine iz zgloba može stvoriti cistu iza koljena, što uzrokuje osjećaj napetosti i bol koja se pojačava pri mirovanju ili savijanju noge.

6. Tetivne upale i ozljede meniskusa

Prenaprezanje tetiva tijekom dana može izazvati bol koja se pojačava navečer, dok oštećenja meniskusa mogu uzrokovati bol koja postaje uočljivija kada se noga dulje ne miče.

7. Patelofemoralni bolni sindrom ("koljeno trkača")

Ovo je bol ispod ili oko čašice koljena čiji se uzrok ne može uvijek jasno utvrditi, no često se javlja nakon prekomjerne tjelesne aktivnosti ili ozljede, a osjeti se i u mirovanju, primjerice kod dužeg sjedenja savijenih koljena.

Treba obratiti pozornost i na to je li bol nastala postupno tijekom vremena (što upućuje na kronične procese poput artritisa ili preopterećenja) ili je posljedica konkretne ozljede, udarca ili "pucketanja" u trenutku nastanka.

Koliko su opasni bolovi u koljenu u mirovanju?

Blaža bol koja se povremeno javlja u mirovanju, nema jasnih znakova ozljede i ne ometa svakodnevne aktivnosti obično se može liječiti kod kuće odmorom, hlađenjem i lijekovima protiv bolova bez recepta.

Ipak, u pojedinim slučajevima treba potražiti liječničku pomoć.

Odmah potražite hitnu medicinsku pomoć ako:

zglob je vidljivo deformiran,

čuli ste "pucanj" u trenutku ozljede,

se ne možete osloniti na koljeno,

bol je vrlo jaka i intenzivna,

koljeno je naglo oteklo.

Pomoć liječnika treba potražiti i: ako bol traje dulje od nekoliko dana zaredom, koljeno je otečeno, crveno ili toplo na dodir, osjećate slabost u nozi, ne možete potpuno ispružiti ili saviti koljeno, bol ometa spavanje ili svakodnevne aktivnosti poput hodanja, stajanja ili penjanja stepenicama ili kada se bol pojavila nakon udarca ili snažnog opterećenja zgloba.

Kako ublažiti bol u koljenu dok mirujete?

Za blažu, povremenu bol može pomoći odmor i izbjegavanje aktivnosti koje pogoršavaju bol, hladni oblozi za smanjenje upale, odnosno toplina za opuštanje ukočenih mišića, protuupalni lijekovi (poput ibuprofena), prilagodba položaja spavanja ili postupno jačanje mišića oko koljena kroz fizikalnu terapiju i vježbe.

Ipak, ove mjere služe za privremeno ublažavanje simptoma. Ako se bol vraća, pogoršava ili traje dulje vrijeme, potrebno je utvrditi točan uzrok kod liječnika ili ortopeda kako bi se odabralo odgovarajuće liječenje.

Zaključak

Bol u koljenu u mirovanju se može javiti iz više razloga. Važno je obratiti pažnju na bol, gdje se ona javlja, koliko traje i potom je probati ublažiti oblozima, tabletama protiv bolova ili drugačijim položajem spavanja. U slučaju da kućno tretiranje bolova ne pomaže, potrebno je posjetiti liječnika.